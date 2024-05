La Air Jordan 3 de J Balvin passe de Medellin à Rio

Après les Air Jordan 1 et 2, J Balvin a poursuivi sa collaboration avec Jordan Brand l’été dernier avec la sortie d’une Air Jordan 3 au nom du célèbre artiste colombien. La voici de retour à l’approche de l’été 2024 avec un nouveau coloris. On aurait pu croire que le chanteur poursuivait son tour des villes emblématiques d’Amérique latine et du Sud après avoir sorti le coloris « Medellin Sunset » l’été dernier. Il n’en est rien !

Ce coloris baptisé « Rio » est en effet un clin d’œil à son fils, prénommé Rio. L’ensemble est doté d’une tige noire entièrement noire, principalement en cuir.

Comme sur la AJ 3 « Medellin Sunset », le « Jumpman » ressort en doré sur la languette. On retrouve également ce dégradé violet-orange-jaune à la base du talon, agrémenté du logo de l’artiste et de l’inscription « Nike Air ». L’intérieur du col apparait en orange, tout comme la semelle extérieure, sur un orange translucide.

La Air Jordan 3 « Rio » en collaboration avec J Balvin est annoncée pour le 22 mai sur le territoire nord-américain. Son prix avoisinerait les 250 dollars !

(Via NiceKicks)