Une Tatum 2 en mode « vintage »

Plutôt « discret » depuis le début des playoffs, Jayson Tatum a rectifié le tir en claquant 33 points lors des Game 3 et 4 de la demi-finale de conférence avant de terminer le Game 5 à un cheveu du triple-double (25 points, 10 rebonds, 9 passes décisives). De quoi fêter la qualification des Celtics en finale de conférence et la sortie à venir de ce nouveau coloris de la Tatum 2, porté pour la première fois par JT lors de ce Game 5.

Les photos officielles sont désormais disponibles, on retrouve donc une tige en bleu clair et bleu marine aux motifs « Tie Dye », dont l’âge d’or date des années 90. Les renforts latéraux complètent ici l’ensemble en rose et bleu ciel, dans un style similaire à la version « Vortex », sortie le mois dernier. Les finitions ressortent également en rose et bleu, entre les logos « Jumpman », le « JT » rose sur la languette, le numéro 0 en bleu claire à la base du talon, ou les compléments sous la semelle extérieure, associé à un bleu plus neutre.

Ce nouveau coloris de la Jordan Tatum 2 est annoncé pour le 30 mai sur le sol nord-américain d’abord, au prix de 125 dollars.

(Via SneakerNews)