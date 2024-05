Comme face à Miami au premier tour, Boston a lâché le Game 2 à domicile face à Cleveland. Et les critiques ont commencé à s’intensifier autour de Jayson Tatum, maladroit depuis le début de la postseason.

Lors du Game 3, l’ailier des Celtics a répliqué avec une performance plus en phase avec son talent, sur le parquet de Cleveland : 33 points à 11/25 au tir dont 2/8 à 3-points, 13 rebonds et 6 passes. Certes, Jayson Tatum est encore sous la barre des 50% de réussite, et il a perdu 5 ballons, mais il a compensé sa maladresse de loin en attaquant le cercle très rapidement dans le match, ouvrant des brèches dans lesquelles ses coéquipiers se sont engouffrés.

« Ce soir, c’était un super test, une opportunité pour nous de venir sur le terrain et de répondre, de mieux jouer et d’être plus dur » a-t-il expliqué. « Il y avait une intention derrière chaque action. On a bien communiqué. »

Même si beaucoup d’observateurs se concentrent sur son scoring, alors qu’il a dépassé la barre des 30 points pour la première fois de ces playoffs, Jayson Tatum répète que le nombre de points n’est pas l’essentiel.

Dominer plutôt que scorer

« Je l’ai fait de nombreuses fois. Les points, ça va et ça vient, mais c’est l’équilibre avec lequel nous jouons qui est le plus important. On l’a fait dans une super atmosphère, et c’était cool de participer à ça. »

Face aux critiques, l’ailier conclut que son but premier est de dominer, plus que scorer.

« Je respecte votre travail et le travail des gars à la télévision. Je ne suis pas toujours d’accord avec ce qu’ils disent mais quand ils sont justes, et qu’ils ne sont pas dans l’émotion, je respecte ce qu’ils disent. Je comprends ce que les médias apportent au jeu, toute l’attention supplémentaire que ça génère, et que tout le monde en bénéficie. Je ne le prends donc pas comme un manque de respect, même s’ils ne regardent pas forcément tout ce que je fais. Mon boulot est d’être le meilleur joueur possible pour notre équipe, chaque soir. J’aimerais mettre tous les tirs que je prends, et je sais que je peux mieux shooter, et je vais le faire. À cette période de l’année, tant qu’on gagne et qu’on va dans la bonne direction, je sais que mon scoring va monter en température. Je l’ai déjà fait à de nombreuses reprises. J’essaie simplement de peser sur le jeu de différentes façons, et simplement de dominer. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.