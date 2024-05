Les Celtics reprennent l’avantage du terrain chez les Cavaliers

À l’image du Game 2, Donovan Mitchell (33 points, à 7/12 à 3-points, 6 rebonds) commence fort. Il marque 11 points en premier quart-temps, à 3/5 à 3-points, mais Jayson Tatum (33 points, 13 rebonds, 6 passes) fait mieux avec 12 points, à 2/4 de loin. Les deux joueurs sont bien épaulés par Evan Mobley (17 points, 8 rebonds) et Jrue Holiday (18 points, 8 rebonds, 5 passes), et ce sont les Celtics qui virent en tête (30-28).

Les hommes de Joe Mazzulla enfoncent alors le clou. Jaylen Brown (28 points, 9 rebonds) vient se mêler au festival du duo Tatum – Holiday et les Celtics passent un 15-6 à leur adversaire pour prendre neuf points d’avance (47-38). Donovan Mitchell continue lui de punir Al Horford et les « switchs » de la défense de Boston, mais il est trop esseulé pour garder les Cavs au contact (57-48).

Des Celtics vigilants

Avec Cleveland dans les cordes, les Celtics saisissent l’opportunité pour mettre les Cavs K.O. dès le début de la deuxième mi-temps. L’adresse longue distance de Derrick White et les attaques de cercle de Jayson Tatum et Jaylen Brown lancent un 14-0 qui met Boston à +23 (71-48) ! Donovan Mitchell et Caris LeVert (15 points, 6 rebonds) permettent aux Cavs de finir le troisième quart-temps sur un 21-13, mais ils restent toutefois dos au mur (84-69).

Darius Garland (15 points, 6 passes) et Evan Mobley ramènent Cleveland à -9 en début de dernière période, mais ils ne reviendront jamais plus près (84-75).

Vigilants, Jaylen Brown et Jayson Tatum répondent à chaque tentative des Cavs. Ils marquent 14 des 22 points de leur équipe, et Boston file vers une victoire maitrisée pour reprendre l’avantage du terrain.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– UN 14-0 qui fait très mal. À la pause, Donovan Mitchell comptait 23 des 48 points de son équipe, à 8/12 aux tirs. Le reste de son équipe en était à 25 points à 9/32. Mais avec un Mitchell muet pendant les trois premières minutes du troisième quart-temps, les Cavs ont pris l’eau, encaissant un 14-0. Ils ne s’en remettront jamais. Evan Mobley, Caris Levert et Darius Garland se sont pourtant réveillés en fin de match mais Cleveland partait de trop loin.

– Jrue Holiday déterminant. Le meneur n’avait pas marqué plus de 15 points dans un match depuis le 12 mars. Cette nuit, il a marqué 15 de ses 18 points dans les 18 premières minutes du match. Jrue Holiday a puni les switchs des Cavs en première mi-temps, alors que Jaylen Brown et Derrick White n’étaient pas encore entrés dans leur match. En l’absence de Kristaps Porzingis, l’apport offensif de Jrue Holiday est décisif pour Boston dans cette série.

– Les Celtics ont dicté leur tempo. Jamais en rythme dans le Game 2, les Celtics ont rapidement pris le contrôle du Game 3 grâce à leur défense mais également en jouant sur le bon tempo. Boston avait joué doucement et sans mouvement lors du dernier match mais, cette nuit, ils ont pris le large en étant appliqué en attaque. Ils ont commencé leurs possessions rapidement, la balle a bougé, et chaque joueur était agressif. Quand ils jouent de la sorte, les Cavs n’ont aucune chance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.