Vainqueur dimanche soir des Wizards, Boston a bouclé un exercice 2023-2024 exceptionnel cette nuit avec une première place de la conférence Est acquise haut la main. Ça valait bien un petit clin d’œil de Jordan Brand qui a sorti ce lundi un nouveau coloris de la Jordan Tatum 2 pour le marché français, la JT 2 « Vortex » !

C’est le deuxième coloris pour la deuxième paire signature du leader des Celtics après la version « Momma’s Boy ». Cette dernière mouture se présente cette fois avec une tige d’un bleu turquoise accrocheur complété par des touches de vert et rouge, sur les parties latérales notamment. On retrouve du rouge faire ressortir le logo du joueur sur la languette et le « Jumpman » sur le talon. Le numéro zéro du joueur apparaît également en bleu ciel sur le talon, de la même couleur que l’intérieur du col.

Les finitions apparaissent en noir tandis que le dessous de la semelle comporte également des parties en rouge et vert.

La Jordan Tatum 2 « Vortex » est donc disponible depuis aujourd’hui sur Basket4ballers au prix de 130 euros.