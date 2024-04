L’échantillon est faible (10 matchs), mais il n’avait jamais terminé une rencontre de playoffs sous la barre symbolique des 10 points. Lors du Game 4 éliminatoire de cette nuit face au Thunder, Brandon Ingram a vécu son pire calvaire de la série : 8 points (2/14 aux tirs dont 0/3 de loin) en 39 minutes de jeu.

Une contre-performance, alors que son équipe tentait de sauver sa peau, qui porte encore la marque de Lu Dort, l’homme qui lui a fait vivre un enfer tout au long de la série. L’ailier des Pelicans a paru tellement désorienté, à l’instar de l’action ci-dessous, que lorsque l’accès au panier s’ouvrait à lui, il préférait ressortir un ballon vers Naji Marshall (airball sur l’action).

Brandon Ingram now 1-for-11. This is turning into Tom vs. Jerry. pic.twitter.com/ZgfquiVwWX — Rob Perez (@WorldWideWob) April 30, 2024

En conférence de presse après la rencontre, l’intéressé dit ne pas vouloir se chercher d’excuses, mais sous-entend de nouveau qu’il n’était pas à 100% de ses capacités physiques. Touché au genou fin mars, l’ancien ailier des Lakers a le sentiment de n’avoir jamais été complètement lui-même de façon constante, seulement par séquence. « Etant l’un des leaders de l’équipe, et le meilleur joueur sur le parquet la plupart des soirs, je ne peux pas laisser faire ça », formule-t-il.

Déjà en difficulté avec Team USA

Sur ces quatre rencontres perdues par son équipe, il était loin d’être le meilleur joueur sur le parquet. Il a bouclé sa série avec une faible moyenne de 14 points, moitié moins que sa précédente série en 2022 face aux Suns, et surtout avec 34.5% aux tirs, dont 25% de loin. Un sérieux coup de mou qui fait suite à une saison d’ensemble en-deçà de ses performances habituelles.

« Je vais être honnête : depuis Team USA jusqu’à cette série, c’est probablement la pire saison que j’ai connue sous le maillot des Pelicans », juge le joueur de 26 ans qui, à l’entame de cet exercice, sortait d’une expérience internationale très peu concluante avec Team USA. Son constat se vérifie dans les chiffres : avec un peu moins de 21 points de moyenne, il n’avait jamais si peu marqué depuis son arrivée en Louisiane. Un constat à nuancer toutefois, car il a réduit son volume de tirs tandis que Zion Williamson a disputé plus de rencontres que la saison passée.

« Je pourrais revenir en arrière et m’en prendre aux entraîneurs. Je pourrais m’en prendre à tout le monde sauf moi. Mais je dois me regarder dans le miroir et me dire ce que je dois vraiment faire. Comment puis-je aider cette équipe ? Comment puis-je aider les entraîneurs ? Comment faire en sorte que les fans de la Nouvelle-Orléans croient à nouveau en nous ? C’est mon job, mon devoir. C’est ce à quoi je vais penser cet été. Je vais me ressaisir mentalement et physiquement », promet-il ainsi.

Ce dernier dit vouloir être « à l’aise » lorsqu’il fait face à des difficultés et avoir quelqu’un autour de lui pour le pousser. « Je ne veux pas d’un béni-oui-oui autour de moi. Je veux que quelqu’un me dise exactement ce qu’il faut faire. Je veux juste aller bosser et donner le meilleur de moi-même. »

Une prolongation cet été ?

Et il n’ira pas trouver ce quelqu’un sur les réseaux sociaux. Brandon Ingram, dont le compte X/Twitter est inactif depuis 2021, n’est pas du genre à regarder à aller lire les « conneries écrites » sur lui. « Personne n’est plus motivé ou agacé que moi par rapport à là où j’en suis. Personne n’a à rentrer chez lui et vivre avec. »

Vivre avec, tout en ayant conscience de sa situation contractuelle. Il lui reste une dernière année de contrat à 36 millions de dollars. Selon ESPN, il est éligible à une extension de 208 millions de dollars sur quatre ans. Les Pelicans oseront-ils sortir le chèque dès cet été après ses récentes performances ?

« Ce n’est pas ce qui me préoccupe le plus en ce moment. C’est l’endroit où j’ai obtenu ma première participation au All-Star Game. C’est un endroit où on me laisse être moi-même. J’ai de bonnes relations avec tout le monde. Mais on ne sait jamais. Je vais prendre quelques semaines de repos et réfléchir à ce qui est le mieux pour moi, pour ma famille. Ensuite, je prendrai les choses en main. Quoi qu’il en soit, j’ai beaucoup d’amour pour la ville de la Nouvelle-Orléans. Pour les fans. Ils n’ont fait que me traiter correctement. Il y a un travail inachevé ici », rappelle Brandon Ingram.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.4 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.1 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.8 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.6 0.6 20.8 Total 477 33 46.8 36.2 78.6 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.5 0.6 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.