Les joueurs des Knicks veulent que Tom Thibodeau prolonge

Les Knicks n’avaient plus rien dans le réservoir. On pourrait même dire qu’ils n’avaient plus de réservoir non plus, avec des blessés dans tous les sens. L’élimination actée, on va passer au temps de récupération pour ce groupe. Et pour Tom Thibodeau, c’est le temps des négociations.

Le coach de New York a encore une année de contrat mais on parle déjà d’une prolongation à dix millions de dollars par saison. « C’est à mon agent de d’occuper de ça. Les Knicks sont excellents avec moi et c’est ici que je veux être », assure le coach. « J’adore ce groupe. Pour un coach, on ne peut pas demander un meilleur groupe. »

Visiblement, les joueurs ne peuvent pas demander un meilleur coach non plus. OG Anunoby commence. « C’est un grand coach, bien préparé. Il fait un remarquable travail de préparation avec nous, pour s’ajuster pendant les matches. Je l’adore », déclare ainsi l’ancien des Raptors.

Il a donné « l’espoir d’aller de l’avant »

Josh Hart poursuit. « Il a été coach de l’année, il a ramené cette équipe en playoffs, en demi-finale de conférence, et sans les blessures, on aurait pu aller plus loin », estime-t-il. « Donc on voit les fondations qu’il a construites. On sait que devenir une équipe capable de gagner le titre ne se fait pas d’un coup, en une saison. Il faut continuer de construire, c’est ce qu’il fait. Et cela donne à cette ville et à la franchise l’espoir d’aller de l’avant. »

La rencontre entre les Knicks et Tom Thibodeau, c’est le mariage parfait entre un entraîneur et un effectif, juge Jalen Brunson, qui avance que lui et ses coéquipiers « le soutiennent quoi qu’il arrive ».

« Je pense que Thibodeau a le même état d’esprit que l’équipe. Il est la raison pour laquelle on a cette mentalité », analyse le meneur de jeu. « Il est la raison pour laquelle on se bat, soir après soir, même si les choses ne tournent pas en notre faveur. Il s’assure qu’on ait cette état d’esprit. »