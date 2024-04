D’Angelo Russell ne s’attarde pas sur sa performance ratée

Même s’il n’en fait pas une affaire personnelle, D’Angelo Russell sait qu’il a des choses à se faire pardonner face aux Nuggets. Il avait été transparent la saison passée, en finale de conférence, et croiser à nouveau Denver est donc une parfaite occasion de remettre les pendules à l’heure. Mais cette dernière semble toujours cassée…

Dans ce Game 1 perdu par les Lakers, il a inscrit 13 points à 6/20 au shoot, dont 1/9 à 3-pts. C’est bien mieux qu’en 2023, mais ça reste insuffisant pour renverser le champion en titre.

« Je ne peux pas être en colère. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai pris 20 tirs. 20 bons tirs, enfin non, pas tous bons, sans doute que cinq ou six étaient douteux », précise-t-il. « Je sais ce dont je suis capable, et j’en suis enthousiaste. »

Une soirée sans

Mais n’est-il pas frustré de ne pas évoluer à son meilleur niveau quand il rencontre les Nuggets ? « Parfois, la balle ne rentre pas. J’étais concentré sur les détails, les petites choses à faire en défense pour rester sur le terrain. Et les shoots ne tombent pas dedans. Il n’y a pas de raison de s’énerver. Soyons prêt pour le prochain match », annonce l’ancien des Nets.

De son côté, Darvin Ham ne semble pas plus inquiet que son joueur. « D’Angelo Russell est l’une des raisons de notre qualification en playoffs », commence le coach des Lakers. « Je ne vais pas enfoncer un joueur simplement parce qu’il a manqué des tirs qu’il marque habituellement. Ce sont les mêmes tirs qu’il a pris contre New Orleans en play-in et d’autres rencontres. Ce n’était pas sa soirée, c’est tout. »

Même raisonnement pour Anthony Davis, qui ne veut pas parler trop longtemps de ce premier match. « Il faut être prêt pour le Game 2. On ne peut plus rien faire pour le premier, mais on peut faire des choses pour le deuxième », constate l’intérieur. « On sait ce qu’il apporte, offensivement, il peut marquer et shooter très bien. Il doit simplement le faire. »

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 Total 571 30 43.0 36.9 79.2 0.5 2.9 3.4 5.8 1.9 1.1 2.7 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.