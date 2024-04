Face à Denver, D’Angelo Russell n’en fait pas une affaire personnelle

Opposé aux Nuggets lors du premier match de la saison régulière, les Lakers se présentaient alors avec un état d’esprit revanchard. Battus sèchement (4-0) en finale de conférence par Denver, moqués par Mike Malone, Anthony Davis et les siens voulaient se venger. Résultat : une défaite, suivie par deux autres en saison régulière…

Désormais, LeBron James et sa troupe restent donc sur huit défaites consécutives face à Nikola Jokic et compagnie. Pas question donc cette fois de sortir le discours de la vengeance.

« Je pense que vous y accordez un peu trop d’importance », a ainsi expliqué le « King » à la presse. « C’est notre duel du premier tour. Nous attendons avec impatience la postseason. Mais je n’attendais pas avec impatience une revanche … Cela ne devrait pas être personnel du tout. On s’éloigne du plan de jeu lorsqu’on rend les choses trop personnelles. Nous avons un plan de jeu. On va sur le terrain, on l’exécute et on fait avec les résultats. Je suis la dernière personne à qui l’on devrait poser cette question. J’ai passé beaucoup trop de temps en playoffs, et je sais qu’il ne faut pas se réjouir après le premier match ou lorsqu’on découvre son adversaire. Il faut rester serein ».

« Pas de préparation supplémentaire »

C’est surtout D’Angelo Russell qui pourrait prendre les choses de façon personnelle. Transparent lors de la dernière finale de conférence, le meneur avait carrément été sorti du cinq majeur en cours de série.

Mais son apport, et notamment son adresse extérieure, seront déterminants si les Lakers veulent réaliser l’upset.

« C’est la même chose que contre La Nouvelle-Orléans », tempère-t-il pourtant. « C’est vraiment la même chose. Il n’y a pas de préparation supplémentaire pour moi. Je me suis préparé toute l’année à affronter n’importe qui en playoffs. Évidemment, vous en faites une affaire Denver – D-Lo, mais je suis simplement prêt à me battre ».

« D-Lo est dans une situation incroyable », conclut Darvin Ham. « Il met des coups de pied aux fesses des adversaires et nous nous attendons à ce qu’il fasse de même [contre Denver]. »

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 Total 571 30 43.0 36.9 79.2 0.5 2.9 3.4 5.8 1.9 1.1 2.7 0.3 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.