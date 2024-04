Nikola Jokic : « Oui, on a battu les Lakers huit fois de suite. Peut-on arrêter d’en parler ? »

C’est avec un peu de rakija (une liqueur serbe) que les Nuggets se sont regroupés chez Nikola Jokic pour observer la victoire des Lakers sur les Pelicans dans la nuit de mardi à mercredi. S’ils ont suivi ce match de près, c’est parce qu’ils savaient qu’ils allaient en affronter le vainqueur à partir de ce week-end.

Adversaires dès le premier tour des playoffs, les Nuggets et les Lakers se connaissent assez bien, puisque les deux équipes s’étaient déjà affrontés en playoffs la saison passée. Irrésistibles, les Nuggets avaient balayé l’équipe de Los Angeles en finale de conférence. Et si on tient compte de la saison régulière, Denver reste même sur un 8-0 dans les dernières confrontations contre l’équipe de LeBron James.

« Oui, nous les avons battus quatre fois, et même huit fois de suite. Peut-on arrêter d’en parler ? » demande le pivot serbe. « Chaque match des playoffs l’année dernière avait été vraiment difficile. Cela aurait pu aller dans un sens ou dans l’autre … Oui, nous les avons battus 4-0, mais c’est une équipe vraiment talentueuse. Ils sont vraiment bien construits. J’ai un grand respect pour eux et je pense que ce sera une série intéressante. «

Même son de cloche pour son entraineur, Mike Malone, qui ne veut pas se reposer sur les acquis. « Tout le monde n’arrête pas de dire que nous les avons battus huit matchs de suite, et comme je l’ai dit à nos joueurs aujourd’hui, cela ne veut rien dire », insiste le coach. « C’est une équipe différente, une série différente, et nous savons ce que nous avons devant nous. Ce sera un sacré défi de battre les Lakers en playoffs. »

Pas de favoris dans la série ?

Les Nuggets se méfient d’autant plus que les Lakers sont en grande forme en ce moment. Impossible non plus de sous-estimer une équipe qui s’appuie sur LeBron James et Anthony Davis.

« Ils sont très bons depuis la coupure du All-Star Game. Sur les 15 derniers matchs, ils en sont en 12 victoires et 3 défaites » souligne le « Joker ». « Ils évoluent à un niveau élevé, et ce sera intéressant. Il n’y a pas de favori, et cela pourra pencher d’un côté comme de l’autre. »

Capables de parfois prendre feu à 3-points, mais aussi de dominer à l’intérieur, les Lakers ont des armes pour faire trembler les champions en titre. Notamment sur leur capacité à aller vite au cercle après un rebond. « Sans doute que nous devons les arrêter en transition, surtout LeBron. Et dans la peinture. AD (Anthony Davis) est un monstre là-dedans, et il y a les points sur rebonds offensifs aussi. Il faut les écarter la ligne à 3-points, car leurs shooteurs tirent vraiment bien en ce moment. Les détails feront une grande différence, » estime Nikola Jokic.

Début des hostilités samedi, à Denver, où Nikola Jokic et les siens vont entamer la défense de leur titre.