Les Lakers veulent gâcher la cérémonie des Nuggets

De l’eau a coulé sous les ponts depuis le revers des Lakers (4-0) en finale de conférence face à Denver. Mais à défaut de l’avoir sur la tête, les Californiens ont toujours leur « sweep » en travers de la gorge. Après s’être gentiment titillés au cours de l’été, les deux camps préparent leurs retrouvailles pour une soirée historique.

Le 24 octobre prochain, pour l’Opening Night marquée par le dévoilement de la bannière de champion et la cérémonie de remise des bagues, les Nuggets recevront les Lakers pour un premier choc attendu. Surtout du côté « Purple & Gold », où l’on compte bien se nourrir de ce revers et des sessions de trashtalking qui ont suivi, initiées par Mike Malone notamment, pour l’emporter et gâcher ainsi la fête.

Interrogé sur le sujet, Austin Reaves a confirmé que les joueurs avaient coché cette date sur leur calendrier.

« On voit des choses… Personnellement, je fais de mon mieux pour rester à l’écart des réseaux sociaux et ne pas regarder toutes ces choses. Je joue chaque match de la même manière mais je pense que cela ajoute un peu de motivation. C’est tout », a expliqué l’arrière. « J’étais heureux de voir Denver pour le premier match. C’est une grande soirée pour eux, comme il se doit. On leur tire notre chapeau. Ils avaient réussi une série incroyable contre nous et ont ensuite gagné en finale contre Miami. On ne peut que s’incliner. Mais nous avons une opportunité d’aller chercher une victoire lors du premier match de la saison. Évidemment, nous ne gâcherons pas leur journée, mais ça nous permettrait de commencer notre saison d’une bonne manière ».

Les Lakers ont-ils retenu la leçon ?

En plus de se faire chambrer, les Lakers ont eu toute l’intersaison pour repenser à ce qui n’a pas fonctionné, ou plutôt ce qui avait permis à Denver de l’emporter en quatre manches, avec à chaque fois une impressionnante maîtrise pour terminer les matchs. Pour Austin Reaves, la cohésion et la stabilité de l’effectif y sont pour beaucoup.

« En fait, j’ai beaucoup réfléchi à cette série parce que tout le monde en a parlé. Qu’est-ce que on aurait pu faire pour au moins gagner un match ? Personne n’était content d’avoir été sweepé. Il est évident que nous n’étions pas contents. J’y ai beaucoup réfléchi. Je pense simplement que le fait qu’ils aient été ensemble pendant toute une année s’est vraiment ressenti dans la dernière ligne droite contre nous, surtout dans les derniers quart-temps ».

Les dirigeants de la franchise en sont peut-être venus à la même conclusion et ont fait le nécessaire pour préserver leur noyau dur et ne pas tout chambouler. C’est ainsi que les « free agents » Austin Reaves, D’Angelo Russell et Rui Hachimura ont été prolongés au début de l’été, puis Anthony Davis et Jarred Vanderbilt, déjà sous contrat.

Faire taire les Nuggets

« Le fait que ces joueurs reviennent nous aide. Ils collaborent avec nous pour communiquer ce que nous essayons de faire des deux côtés du terrain, et ça accélère le processus », a reconnu le coach, Darvin Ham.

Même s’il faut encore patienter trois semaines avant la reprise de la saison régulière, les Lakers avancent ainsi plus vite et avec une grosse source de motivation, celle de faire tomber le champion en titre d’entrée de jeu.

« C’est très motivant », a confirmé AD. « C’est juste qu’il y a eu beaucoup de déclarations, de choses autour des Lakers. Donc on était du genre : ‘OK, on a compris, vous avez gagné’. Mais avec LeBron, on en a parlé, et on s’est dit qu’on avait hâte de les rejouer (…). À chaque fois que tu perds en playoffs, ça génère de la motivation pour revenir la saison prochaine et essayer de se battre pour aller chercher le titre ». Rien que ça, c’est motivant. Mais aussi les petites phrases qui ont tourné durant tout l’été… On est prêts ».