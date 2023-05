Sauver l’honneur et s’offrir le droit de rêver d’un retournement de situation historique, ou enfoncer le clou et réussir un « sweep » pour rallier les Finals. Tel était l’enjeu de ce Game 4 entre les Lakers et les Nuggets en Californie.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Los Angeles a attaqué cette rencontre décisive par le bon bout, en prenant rapidement l’avantage dans le sillage de LeBron James (40 points, 10 rebonds, 9 passes). Monté jusqu’à +15 en faveur des locaux, preuve de cette première mi-temps complètement maîtrisée par ces derniers, cet écart a pourtant fondu comme neige au soleil en seconde période. Bien aidé par ses adversaires, Denver n’en demandait pas tant et, sous l’impulsion des inévitables Nikola Jokic (30 points, 14 rebonds, 13 passes, 3 contres) et Jamal Murray (25 points), la franchise du Colorado n’a pas tremblé pour achever LA dans le « money time » (113-111).

Les Lakers subissent donc un coup de balai et prennent la porte, tandis que Denver rallie les Finals NBA pour la toute première fois. Un résultat logique, tant les leaders de la conférence Ouest ont fait preuve de justesse et de supériorité dans cette série. Au menu désormais : Miami ou Boston !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Triple première pour Denver. Premières Finals, premier « sweep » et première qualification face aux Lakers : la coupe est pleine pour les Nuggets, qui arrivent doucement mais sûrement à maturité cette saison ! Plus que quatre victoires et ils monteront sur le toit du monde…

— Nikola Jokic nommé MVP de la finale de conférence. Pour la deuxième année seulement, la NBA décerne un trophée pour récompenser le meilleur joueur de chaque finale de conférence et, à l’Ouest, c’est le « Joker » des Nuggets qui rafle la mise. Même si Jamal Murray ne l’aurait clairement pas volé (32.5 points, 6.3 rebonds, 5.3 passes et 2.8 interceptions de moyenne), il semble presque trop « juste » à côté de son coéquipier : 27.8 points, 14.5 rebonds, 11.8 passes, 1.3 interception et 1.3 contre de moyenne, à 51% au shoot (dont 47% à 3-points) et 78% aux lancers… Vous avez dit « meilleur joueur du monde » ?

— La lumière s’est éteinte à la pause pour Los Angeles. En tête de 15 points à la mi-temps, grâce notamment à un LeBron James de gala, les Lakers ont complètement perdu pied dans le troisième quart-temps, encaissant un… 36-16 qui a relancé les Nuggets en un claquement de doigts ! À la rue défensivement et dans le dur offensivement, les hommes de Darvin Ham se sont compliqués la vie comme des grands (même si Denver a forcément aussi eu un rôle à jouer) et ce n’est pas la première fois dans cette série que cela se produit. La preuve qu’il leur manquait bien quelque chose pour aller au bout cette année.

— La sérénité de Denver. Encore une fois dans ces playoffs, et plus particulièrement dans cette série, les Nuggets ne donnent jamais l’impression de paniquer ou de perdre le fil d’une rencontre, même quand ils sont menés d’une dizaine de points et que leur adversaire est aux commandes du match. Tels les champions qu’ils seront peut-être bientôt, les joueurs de Michael Malone laissent passer l’orage, continuent d’exécuter à merveille et s’en remettent à ce qu’ils savent faire de mieux, en attaque comme en défense, pour inverser la tendance et retrouver des couleurs. La meilleure équipe est passée et c’est indiscutable.

— Darvin Ham change sa rotation. Certains attendaient ces changements dès le Game 3, ou carrément dès le Game 2, mais le coach des Lakers a finalement attendu le Game 4 pour faire sortir D’Angelo Russell et Jarred Vanderbilt de son banc, pour laisser évoluer Dennis Schröder et Rui Hachimura avec ses titulaires. Un choix payant car, sous l’impulsion de ce cinq « new look », ils ont mis en difficulté les Nuggets dès les premières minutes pour prendre les commandes. Mais le véritable ajustement surprise de Los Angeles, ce sont les minutes offertes à… Tristan Thompson, qui en a d’ailleurs fait très bon usage !

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James. Héroïque dans ce « do or die game », le « King » s’est tout simplement permis d’égaler et établir ses records en playoffs, pour ce qui est du scoring sur un quart-temps (21, dans le premier) et sur une mi-temps (31, la première) ! On a très vite que l’ailier de 38 ans était dans un grand soir et il n’a eu de cesse de le démontrer, avec parfois un peu de réussite (« alley oop » transformé en 3-points), pour mettre ses Lakers en position de gagner. Moins influent après la pause, car visiblement rattrapé par la fatigue (48 minutes !), il a montré la voie autant que possible, mais ses nombreux efforts n’ont pas suffi.

✅ Le collectif de Denver. Si Nikola Jokic, encore en triple-double (son 8e des playoffs 2023, un nouveau record NBA sur une seule et même campagne…), et Jamal Murray, une fois de plus déterminant avec son scoring, ont comme toujours assumé et mis les Nuggets sur leurs épaules, Michael Malone a également pu s’appuyer sur les belles performances de ses « role players », tels Aaron Gordon (22 points, 6 rebonds, 5 passes), Michael Porter Jr. (15 points, 10 rebonds) ou encore Kentavious Caldwell-Pope (13 points). Et si c’était enfin l’année de cette franchise trop souvent et trop longtemps dans l’ombre ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.