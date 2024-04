Yuta Watanabe tire un trait sur la NBA

À l’instar de certains joueurs européens au temps de jeu limité, Yuta Watanabe a choisi de faire une croix sur la NBA, et de revenir au pays. En l’occurrence au Japon puisque dans un message posté sur les réseaux sociaux, l’ailier des Grizzlies annonce qu’il jouera en B-League, le championnat japonais, la saison prochaine.

« Je veux juste jouer au basket. Je veux entrer en jeu, et faire ce que je travaille à l’entraînement » explique-t-il. « Je me suis accroché pendant que j’avais la vingtaine mais désormais, j’espère jouer au basket comme je le souhaite. Le niveau du basket japonais augmente et je veux jouer des matches où il y a une grosse intensité ».

C’est parce qu’il aura bientôt 30 ans que Yuta Watanabe tourne le dos à la NBA, pour devenir une star du championnat japonais. Un pays qui a décroché son billet pour les Jeux olympiques avec l’ancien ailier des Nets comme leader, aux côtés de Rui Hachimura, et ils seront dans le groupe de la France et de l’Allemagne.

Transféré des Suns aux Grizzlies en février, Yuta Watanabe n’y a joué que cinq matches, en proie à des problèmes de santé mentale.

« Je trouvais que les choses étaient difficiles… » poursuit-il.« Tout au long de ma vingtaine, mon objectif était de continuer à travailler en Amérique, quelle que soit la situation. Ne jamais abandonner, quoi qu’il arrive. C’était parfois amusant, mais c’était aussi beaucoup de travail. »

Yuta Watanabe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 15 12 29.4 12.5 70.0 0.3 1.8 2.1 0.5 0.7 0.3 0.4 0.1 2.6 2019-20 MEM 18 6 44.1 37.5 37.5 0.4 0.7 1.1 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 2.0 2020-21 TOR 50 15 43.9 40.0 82.8 0.7 2.5 3.2 0.8 1.1 0.5 0.4 0.4 4.4 2021-22 TOR 38 12 40.6 34.2 60.0 0.5 2.0 2.4 0.6 1.0 0.3 0.5 0.4 4.3 2022-23 BRK 58 16 49.1 44.4 72.3 0.5 1.9 2.4 0.8 1.4 0.4 0.4 0.3 5.6 2023-24 * All Teams 34 14 35.3 29.4 58.8 0.3 1.3 1.6 0.4 1.2 0.4 0.6 0.2 3.4 2023-24 * PHX 29 13 36.1 32.0 66.7 0.4 1.2 1.6 0.3 1.2 0.3 0.6 0.2 3.6 2023-24 * MEM 5 16 31.6 10.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.0 1.0 0.6 0.6 0.0 2.6 Total 213 13 42.6 37.0 67.5 0.5 1.8 2.3 0.6 1.1 0.4 0.4 0.3 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.