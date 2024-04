Zion Williamson absent contre Sacramento (et en playoffs ?)

On pouvait s’y attendre et, malheureusement pour les Pelicans, il leur faudra composer sans Zion Williamson (22.9 points, 5.8 rebonds et 5.0 passes) lors du match décisif de ce vendredi soir contre les Kings, annonce ESPN. Une victoire offrira à l’une des deux équipes le huitième (et dernier) ticket qualificatif pour les playoffs à l’Ouest, synonyme de série face au Thunder.

C’est au cours de la rencontre de ce mardi face aux Lakers, finalement perdue, que l’intérieur All-Star a dû sortir à trois minutes de la fin, car blessé au genou gauche. Alors en pleine démonstration (40 points, 11 rebonds et 5 passes en 36 minutes…), il n’a pas pu surmonter cette gêne aux ischio-jambiers et il sera maintenant réévalué dans les semaines à venir.

Une énorme perte pour New Orleans, qui devrait donc également devoir se passer de Zion Williamson en cas de qualification en playoffs, tandis qu’il se faisait une joie de découvrir autre chose que la saison régulière et qu’il était parvenu à rester durablement en bonne santé (70 matchs, son nouveau record personnel)…

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.