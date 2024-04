Zion Williamson va enfin découvrir autre chose que la saison régulière

Cinq ans que Zion Williamson est en NBA, et il n’a toujours pas joué le moindre match de playoffs. Pour y goûter, lui et les Pelicans ont deux possibilités : battre les Lakers dès ce soir pour défier ensuite les Nuggets au premier tour ; en cas de défaite, battre le vainqueur de la rencontre Kings – Warriors pour affronter le Thunder au premier tour. Zion Williamson a donc deux chances de jouer ses premiers playoffs, et pour l’instant, ce sera un « play-in ».

« Nous sommes tous extrêmement fiers que Z ait cette opportunité et que notre équipe ait cette opportunité » a réagi Willie Green. « Il s’est déchiré, et cette première expérience est une étape majeure pour lui. »

Un changement sur et en dehors du terrain

La bonne nouvelle, c’est que Zion a retrouvé le niveau de son année « sophomore » lorsqu’il avait été All-Star. C’était en 2021, et il avait tourné à 27 points et 7.2 rebonds en 61 matches. Cette saison, pas de genou qui grince, ou de fracture au pied, et l’ailier-fort des Pelicans a pu jouer 70 matches ! « Je n’en étais pas là où je devais être », avouait-il il y a quelques jours. « J’ai blindé mes journées pour en arriver là où je devais être. Avec le temps, mes entraîneurs et mes coéquipiers m’ont vu et m’ont fait confiance, et ils continuent à me faire confiance. »

La confiance, c’était la clé pour avancer, et faire oublier une hygiène de vie douteuse à boire des sodas et manger des friandises. L’été dernier, Williamson avait promis de faire attention, et ses dirigeants ont eu raison de lui faire confiance. « J’ai vu Z progresser de manière significative sur et en dehors du terrain. Sa capacité à continuer à travailler sur sa condition physique, à encaisser les efforts, à travailler sur son jeu, sa capacité à lire le jeu tout au long de la partie, à voir ce que les équipes lui proposent… » énumère son coach. « Parfois, ils verrouillent la raquette, et il lâche la balle. C’est un excellent passeur. »

Une revanche à prendre sur LeBron

Récemment, on évoquait aussi ses progrès en défense, et Willie Green les souligne aussi. « Il a franchi une étape de plus cette année sur le plan défensif. Sa défense sur le ballon, son positionnement, ses rebonds… C’est clair qu’il a beaucoup progressé. »

Dimanche, face aux Lakers, Williamson a aussi montré ses limites. « Passif » selon ses termes, il s’est fait manger par LeBron James des deux côtés du terrain. Mais il a l’occasion de se venger dès ce soir. « Il sent bien le jeu. Il sent lorsqu’il doit être agressif ou lorsqu’il doit davantage faire le lien… « conclut Green. « Zion est très bon pour faire un mix des deux. Il faut qu’on en revienne à ça ».