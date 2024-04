Preview Play-in | New Orleans Pelicans (7) — LA Lakers (8)

Quarante-huit heures après leur affrontement décisif lors de la dernière journée de la saison régulière, les Pelicans et les Lakers se retrouvent à nouveau. Cette fois-ci, c’est pour le « play-in » avec comme enjeu, une place de tête de série numéro 7 pour affronter les Nuggets au premier tour. Rien que ça !

Même si les Pelicans ont très longtemps été en position de qualifiés pour les playoffs, ils ont craqué lors du dernier match face… aux Lakers, et sur la forme du moment, et le bilan en saison régulière, difficile de ne pas miser sur les coéquipiers de LeBron James. Ils cumulent expérience et dynamique, face à des Pelicans qui ont peut-être pris un coup au moral avec cette ultime défaite qui les prive d’un premier tour face aux Wolves.

PRÉSENTATION DES LAKERS

Les titulaires : D. Russell, A. Reaves, L. James, R. Hachimura, A. Davis.

Les remplaçants : T. Prince, S. Dinwiddie, M. Christie, J. Hayes, G. Vincent, H. Giles, C. Reddish.

Les absents : J. Vanderbilt, C. Wood

Le coach : D. Ham.

Comme la saison passée, les Lakers ont terminé la saison en boulet de canon, et à l’image de cette dernière victoire à la Nouvelle Orléans, ils peuvent être irrésistibles certains soirs. Surtout lorsqu’Anthony Davis règne sur la raquette, et que les shooteurs comme D’Angelo Russell et… LeBron James permettent d’écarter le jeu au maximum. Les pertes de Jarred Vanderbilt et Christian Wood sont plutôt bien compensées, et ça ne devrait pas avoir trop d’incidence en playoffs avec des rotations réduites.

Le point fort

– La dynamique. Même si au final, ils n’ont pas accroché les playoffs, les Lakers font partie des meilleures équipes en 2024. Contrairement à la saison passée, ils n’ont pas eu besoin d’effectuer de gros échanges, et seul Spencer Dinwiddie est arrivé en cours de saison pour apporter des points et de la gestion en sortie de banc. LeBron James est encore plus fringant qu’il y a un an, et il n’avait pas autant joué depuis cinq ans. Les voyants sont au vert, même si la sortie sur blessure d’Anthony Davis a évidemment inquiété dimanche soir.

Le point faible

– La rotation intérieure. Rui Hachimura est complémentaire d’Anthony Davis par sa capacité à avaler les espaces sur jeu rapide, et son jeu face au cercle. Mais ce n’est pas un défenseur-rebondeur comme l’est Vanderbilt et ça peut se révéler être un vrai point faible face à des formations bien équipées à l’intérieur. Si Davis souffre du dos, Zion Williamson pourrait en profiter pour l’agresser.

PRÉSENTATION DES PELICANS

Les titulaires : C. McCollum, B. Ingram, H. Jones, Z. Williamson, J. Valanciunas

Les remplaçants : T. Murphy III, N. Marshall, L. Nance Jr, J. Alvarado, J. Hawkins, D. Daniels, C. Zeller.

Les absents : Aucun

Le coach : Willie Green

Brandon Ingram vient tout juste de revenir, mais il ne sera évidemment pas à 100%. En son absence, Zion Williamson et CJ McCollum ont tenu la baraque, et ils ont signé peut-être leur meilleure saison en carrière. Passés sous les radars toute la saison, les Pelicans possèdent une rotation de 7-8 joueurs de très haut niveau, avec des qualités athlétiques, du shoot extérieur et des courses. Mais il manque un intérieur capable de sanctionner régulièrement de loin pour faire sortir les grands adverses.

Le point fort

– La défense à 3-points. Même si D’Angelo Russell et Austin Reaves les ont dominés dimanche, les Pelicans possèdent la meilleure défense extérieure du pays, et la 6e défense du pays. Herb Jones et Trey Murphy III sont agressifs et mobiles, et les longs segments de Brandon Ingram et les progrès de Zion Williamson gênent beaucoup les adversaires, limités à 35% à 3-points. Autre point fort : le vol de ballons, avec la 3e marque de toute la NBA.

Le point faible

– La protection du cercle. La raquette des Pelicans est « lourde » avec Jonas Valanciunas et Zion Williamson. Le premier compense par son métier et son physique, tandis que le second apporte son dynamisme et son explosivité. Mais comme on a pu le constater dimanche, les Lakers ont fait un grand chantier dans la raquette avec, par exemple, 50 points à 12 en première mi-temps.

LA CLÉ DU MATCH

– La défense sur LeBron James. Tout proche de son record en carrière à la passe, LeBron James a régné sur la rencontre de dimanche. Maitre du tempo, il a anticipé les passages en zone des Pelicans, et Willie Green n’a jamais trouvé la parade pour limiter son influence sur le jeu. Brandon Ingram et Herb Jones sont athlétiques et mobiles, mais aucun n’est parvenu à gêner LeBron.

SAISON RÉGULIÈRE

LA Lakers 3-1

7 décembre : LA Lakers – New Orleans (133 – 89)

31 décembre : New Orleans – LA Lakers (129 – 109)

9 février : LA Lakers – New Orleans (139-122)

14 avril : New Orleans – LA Lakers (108 – 124)

VERDICT

LA Lakers. Véritables bêtes noires des Pelicans cette saison, les Lakers les ont battus de 15 points et plus à trois reprises, et dans deux rencontres, ils ont compté une avance de 30 points ! C’est dire si Willie Green n’a pas encore trouvé la solution pour freiner les Lakers. D’ailleurs, dans les deux matches à enjeu qu’ils ont joué, les Pelicans ont pris une fessée. Notamment en demi-finale du tournoi NBA avec une défaite de 44 points !

HORAIRE

À 01h30, dans la nuit de mardi à mercredi.





Qui va se qualifier pour affronter les Nuggets ?