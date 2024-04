Avant une revanche au play-in, les Lakers humilient les Pelicans

Côté Pelicans, une victoire leur assure la 6e place de l’Ouest et donc la qualification directe pour les playoffs. Côté Lakers, une victoire leur assure la 8e place de l’Ouest et donc la possibilité de ne disputer qu’un match de play-in (face au 7e) au lieu de deux pour se qualifier en playoffs.

À l’arrivée, cette rencontre pleine d’enjeu penche largement en faveur de Los Angeles (124-108), dans un scénario qui n’est pas sans rappeler celui de décembre dernier, à Las Vegas, quand New Orleans avait déjà reçu une correction contre ce même adversaire.

En patrons, Anthony Davis (30 points, 11 rebonds) et LeBron James (28 points, 17 passes, 11 rebonds, 5 interceptions !) ont guidé les leurs vers ce succès important, recevant le soutien de Austin Reaves (20 points) et D’Angelo Russell (19 points) face aux coéquipiers de CJ McCollum (25 points, 7 passes).

Un match à sens unique

Motivés à bloc, les Lakers débutent fort et prennent très vite une dizaine de points d’avance. L’adresse est au rendez-vous, LeBron James distribue le caviar (8 passes !) et Anthony Davis fait un chantier dans la raquette de son ancienne équipe. Mais les Pelicans s’accrochent, avec notamment le revenant Brandon Ingram, et un buzzer de l’ailier les ramène (28-24).

La domination de Los Angeles ne s’arrête pas en si bon chemin, car l’écart grimpe rapidement à +20, tant les Californiens récitent leurs gammes. De loin comme de près, New Orleans prend l’eau en défense et le danger vient de partout avec D’Angelo Russell, Austin Reaves, Rui Hachimura ou Taurean Prince qui se joignent à la fête, derrière le duo LeBron/Davis. Un LeBron James déjà en double-double (13 points, 13 passes) et des adversaires qui ne peuvent rien contre LA, à cause d’un martelage en règle dans la peinture et, ce, malgré quelques 3-points ou lancers-francs pour continuer de respirer (70-53).

La pause n’aide pas les Pelicans à se relance. Pire encore : elle renforce le sentiment de supériorité des Lakers, qui s’appuient sur D’Angelo Russell et surtout Austin Reaves à 3-points, sans oublier LeBron James et Anthony Davis au dunk, pour aggraver l’écart. Écart que les « Purple & Gold » se contenteront de gérer jusqu’à la fin de ce troisième quart-temps, ré-appuyant dans la peinture au moment où Zion Williamson tente de sonner la révolte. En vain (99-77).

Le dernier acte ne permettra pas plus à New Orleans de renverser Los Angeles, beaucoup trop serein, en place et sérieux pour se laisser surprendre. Anthony Davis s’occupe de remettre un coup d’accélérateur fatal à NOLA (avant de sortir sur blessure…), en compagnie d’un LeBron James qui valide son 112e triple-double en carrière. Malgré CJ McCollum, LA se dirige tranquillement vers ce succès autoritaire et mérité (124-108) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Los Angeles et New Orleans se retrouveront au play-in ! Compte tenu de la victoire de Phoenix à Minneapolis, les Pelicans chutent d’un rang, pour se retrouver à la 7e place, tandis que les Lakers ont fait le boulot pour conserver leur 8e place. En conséquence, les deux équipes se défieront de nouveau dans quelques jours, lors du play-in, et toujours à la Nouvelle-Orléans. En saison régulière, Los Angeles et New Orleans en sont à 2-2 dans leur « série » mais la cinquième manche de mardi soir sera la plus importante de toutes…

– LeBron James active le mode passeur. Avec 13 passes décisives à la mi-temps (nouveau record en carrière) et 17 sur toute la partie (à deux unités de son « career high »), LeBron James s’est surtout décidé à faire jouer ses coéquipiers et donc à les mettre en confiance pour cette rencontre capitale. Une véritable démonstration du « King » à la création, en triple-double, tandis qu’il en a aussi profité pour passer la barre des 11 000 passes décisives en carrière. Comme John Stockton, Jason Kidd et Chris Paul avant lui.

– Anthony Davis touché au dos. C’est la seule ombre au tableau côté Lakers : la sortie sur blessure de Anthony Davis dans le quatrième quart-temps, quand le match était déjà plié et qu’il continuait de martyriser la défense des Pelicans. Difficile d’en savoir beaucoup à ce stade, mais ESPN parle en tout cas de spasmes à la hanche et au dos après une poussette de Larry Nance Jr. dans les airs. Affaire à suivre, donc…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.