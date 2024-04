Zion Williamson, c’est du costaud !

Pas plus tard que lundi soir, Devin Booker inscrivait 52 points sur les Pelicans, et il restait sur trois matches à 50 points et plus face aux joueurs de Willie Green. Mais dimanche, l’arrière a dû se contenter de 25 points, et c’est Zion Williamson qui lui a volé la vedette. Avec ses 29 points, 10 rebonds, 7 passes et 5 contres, Zion a fait pencher la balance du côté de New Orleans, au point même de signer l’un de ses matches les plus complets en carrière.

« C’était l’un des meilleurs matchs que je l’ai vu jouer » assure Willie Green. « Surtout qu’il n’avait jamais joué autant de matches. C’est un accomplissement et nous sommes extrêmement fiers de lui. »

C’est dans le dernier quart-temps que l’ancien All-Star a semblé maîtriser le jeu face aux coéquipiers de Kevin Durant. À ses 12 points dans la dernière période, il a notamment ajouté 3 contres !

Le numéro 1 de la Draft 2019 a attaqué le cercle, défendu le sien, inscrit des « pull-up » à mi-distance, contré Bradley Beal puis KD dans un match serré… Il n’a pas été loin de faire la totale aux Suns, et Frank Vogel le reconnaît : « Il a dominé le match des deux côtés du terrain. Une performance exceptionnelle. »

Une progression continue

Outre sa puissance pour attaquer le cercle ou sa maîtrise du shoot à mi-distance, Zion Williamson a aussi montré ce qu’il pouvait encore un impact en défense. Avec ses 5 contres cette nuit, il signe son record en carrière. Ciblé en début de saison par les adversaires, il prouve qu’il a beaucoup progressé dans ce domaine, et à quelques jours de découvrir, peut-être, les playoffs, il prend une toute autre dimension dans le jeu.

« Il s’est amélioré défensivement à mesure que la saison avançait », se satisfait Willie Green. « Il était partout, la main sur le ballon, pour contrer les tirs…. Il a pris de gros rebonds offensifs, il a attaqué le panier, il a mis ses lancers-francs. Une performance incroyable. Il nous a portés. »

Avec cette victoire, les Pelicans reviennent à la hauteur des Suns, avec 46 victoires pour 32 défaites, mais ils restent 7e car ils n’ont pas le « tie-breaker ». À quatre matches de la fin, tout peut encore arriver dans cette course à la 6e place dans la conférence Ouest.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 65 31 58.1 35.7 69.4 1.7 4.0 5.8 5.0 2.3 1.0 2.7 0.6 22.8 Total 179 32 59.7 34.6 69.2 2.3 4.3 6.5 4.1 2.2 0.9 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.