Ime Udoka : « Autant le dire tout de suite quand on n’a pas envie de jouer »

La victoire contre le Magic pouvait laisser penser que les Rockets avaient réussi à se remobiliser pour une fin de saison certes sans enjeu de « play-in » mais avec une ambition personnelle : aller chercher les 41 victoires pour afficher 50% de victoires.

Mais le match à Utah a prouvé le contraire. Le Jazz restait sur 13 défaites d’affilée et évoluait sans Lauri Markkanen John Collins, Jordan Clarkson, Collin Sexton, Kris Dunn et Walker Kessler… Et pourtant, les Rockets ont perdu !

« Les gars ont donné l’impression de ne pas avoir envie de jouer », se lamente Ime Udoka. « Consciemment ou inconsciemment, comme on n’est plus dans la course, les gars n’ont pas montré une envie de jouer. Un seul s’est vraiment montré : Fred VanVleet. »

Comment expliquer cette attitude et ce rendez-vous manqué, alors même que les Texans voulaient justement finir fort et que cette rencontre semblait facile à prendre ?

« Les mauvaises habitudes sont difficiles à briser et les mentalités sont compliquées à changer », remarque le coach de Houston. « Voilà pourquoi on en est là, au niveau de notre bilan, et qu’on n’a pas réussi à remplir nos objectifs. Autant le dire tout de suite quand on n’a pas envie de jouer et laisser ceux qui veulent vraiment jouer. »

Ne pas laisser les mauvaises habitude perdurer

L’entraîneur a bien tenté de réveiller ses troupes, en sanctionnant ses titulaires dès le début de deuxième période. Jalen Green surtout, qui n’a pas joué pendant 16 minutes entre le troisième et le quatrième quart-temps. Mais au moment de revenir, l’arrière n’aura le droit qu’à 107 secondes, avant de retourner sur le banc. « Je voulais voir s’il pouvait apporter une étincelle après avoir été assis aussi longtemps. Il n’était pas agressif en attaque », se justifie Udoka, face aux trois petits points inscrits par son joueur.

La défaite et les 124 points font donc mal à l’égo des Rockets. « On doit jouer avec fierté à ce stade de la saison, même si on n’est pas en playoffs », exprime Jeff Green. « On doit finir fort et mettre en place les bonnes habitudes. On ne peut pas laisser les mauvaises s’installer car ça va ternir tout le travail fait cette saison. »

« Cela doit être inquiétant. On doit être inquiet, déçu, énervé contre nous-mêmes », confirme VanVleet, qui a inscrit 42 points dans cette partie. « On a gâché une occasion. On n’a pas d’excuse. Au fond, c’est une bonne leçon pour nous. On doit jouer à fond, peu importe qui est en face sur le parquet. »