Eliminés du « play-in », les Rockets ont un nouveau défi

La défaite contre les Mavericks a définitivement enterré les chances des Rockets de se qualifier pour le « play-in ». La dernière semaine de compétition n’a donc plus aucun intérêt pour Houston, si ce n’est de finir sur une bonne note.

Les Texans, eux, ont encore un objectif en tête pour les quatre derniers matches : atteindre la barre des 41 victoires, soit 50% de victoires. Un chiffre symbolique, qui transforme l’exercice en saison « positive ».

« Ce serait vraiment important, surtout avec les défaites de la saison passée », explique Jabari Smith Jr., en référence au 22 succès de la saison 2022/23. « Ce serait bien d’entamer l’intersaison avec cette confiance, avec un bilan positif. Ce serait énorme. »

« C’est vraiment important », confirme Jalen Green. « Maintenant que l’objectif des playoffs est terminé, il faut seulement finir à 50%. On a beaucoup progressé cette saison je trouve, on a grandi ensemble depuis le premier match. On veut être à 50% et préparer la saison prochaine. »

Objectif : trois victoires sur quatre

Pour cela, il faut donc gagner trois des quatre derniers matches. Et si les Rockets font carton plein, ils termineront avec 42 victoires, soit autant que les deux dernières saisons cumulées (22 et 20) !

« Ils sont plutôt importants ces quatre matches. Pour finir sur une bonne note, avec une énergie différente des dernières années pour les gars qui étaient là précédemment. On veut construire là-dessus », assure Ime Udoka. « On est une équipe totalement différente de celle du début de saison. C’est un message pour les joueurs en cette fin de saison. Il reste quatre matches, continuons de construire sur ce qu’on a déjà fait. »

Quel calendrier pour Houston ces prochains jours ? La réception d’Orlando puis trois matches de suite à l’extérieur pour finir : à Utah, Portland et Los Angeles (face aux Clippers).