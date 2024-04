Gordon Hayward dans le brouillard du Thunder

On aurait pu l’imaginer motivé à l’idée de briller sur son ancien parquet, celui du TD Garden. Mais face aux Celtics il y a quelques jours, l’équipe dont il a porté le maillot entre 2017 et 2020, Gordon Hayward a été l’ombre de lui-même.

Son match s’est joué en plusieurs séquences de quelques minutes, lors de fins et débuts quart-temps, sans vraiment de relief. Alors que le Thunder évoluait sans ses deux principales armes offensives, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, le vétéran s’est très peu montré.

L’ailier s’est régulièrement et prudemment positionné dans les corners sans être beaucoup mobilisé, et sans vraiment chercher à l’être. Et, une fois le ballon en main, le joueur de 34 ans s’est rarement montré dangereux dans le jeu. Ses rares initiatives vers le cercle n’ont pas payé.

Les matchs sans marquer s’accumulent

Résultat : après 18 minutes de jeu, il terminait avec une triste ligne de statistique : 0 points (0/4), 2 rebonds, 2 passes, 1 interception et un terrible -28 lorsqu’il était en jeu. Déjà son 6e zéro pointé depuis son arrivée dans l’Oklahoma. Avant le Thunder, il fallait remontrer à février 2022 pour trouver trace d’un match sans marquer de sa part.

« J’essaie simplement de faire ce que je peux avec les opportunités qui me sont données. J’essaie d’aller sur le terrain et de jouer dur quand j’y suis. J’essaie de ne pas juger en fonction de quoi que ce soit d’autre », affiche-t-il sans enthousiasme auprès de The Oklahoman.

Son expérience à OKC ne tourne, jusqu’ici, pas rond. Le natif d’Indianapolis a désormais le recul d’une vingtaine de matchs dans les jambes, disputés avec ses jeunes coéquipiers.

Avec un bilan chiffré de seulement 4.5 points de moyenne (à peine 40% aux tirs), avec environ 2 rebonds et 2 passes, en 16 minutes. Sa pire production depuis le début de sa carrière.

En difficulté dans ses prises de décision, Gordon Hayward est conscient de ne pas être le même joueur aujourd’hui, comparé à celui des Hornets en début de saison, qui tournait encore à 14.5 points de moyenne. « Non, non, ce n’est pas le cas. Je suis dans un rôle différent. Je jouais 30 minutes par soir à Charlotte. Aujourd’hui, je joue 12 minutes ou quelque chose comme ça. C’est un peu différent », minore-t-il.

Une difficile adaptation

Le contexte sportif pèse bien sûr dans la balance. Transféré en février dernier, il est passé de l’une des pires équipes de l’Est à l’une des meilleures de l’Ouest, qui entend s’affirmer en playoffs. Des phases finales que le vétéran a déjà connues, avec un peu moins d’une trentaine de matchs au compteur.

« Il a joué dans des matchs importants, et les gars vont s’en servir. Mais je pense qu’il est important de reconnaître aussi qu’il n’est pas ici uniquement pour ça (son expérience). Il est ici parce que nous pensons qu’il peut nous aider sur le terrain », affichait Mark Daigneault lors de son arrivée. Ce qui ne semble pas vraiment être le cas depuis, son joueur affiche d’ailleurs le pire Net Rating », et de loin, de son équipe.

« Il est évident qu’il aurait été préférable que je sois ici au début de l’année avec tout le monde. Chaque équipe de la ligue vous dira qu’il est difficile de s’adapter lors des transferts de mi-saison. Il faut faire avec ce qu’on nous donne », exprime encore l’ailier, ralenti par une blessure au mollet à partir de fin 2023.

L’enjeu étant maintenant de savoir à quel point il saura se rendre utile durant les phases finales. Lorsqu’on lui demande s’il garde espoir de retrouver son niveau affiché à Charlotte, il rétorque : « J’aimerais le croire. C’est difficile à dire. »

Gordon Hayward Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 UTH 72 17 48.5 47.3 71.1 0.6 1.4 1.9 1.1 1.5 0.4 1.0 0.3 5.4 2011-12 UTH 66 31 45.6 34.6 83.2 0.9 2.6 3.5 3.1 1.6 0.8 1.7 0.6 11.9 2012-13 UTH 72 29 43.5 41.5 82.7 0.7 2.4 3.1 3.0 1.7 0.8 1.7 0.5 14.1 2013-14 UTH 77 36 41.3 30.4 81.6 0.8 4.3 5.1 5.2 2.0 1.4 2.8 0.5 16.2 2014-15 UTH 76 34 44.5 36.4 81.2 0.7 4.2 4.9 4.1 1.7 1.4 2.7 0.4 19.3 2015-16 UTH 80 36 43.3 34.9 82.4 0.8 4.2 5.0 3.7 2.3 1.2 2.5 0.3 19.7 2016-17 UTH 73 35 47.1 39.8 84.4 0.7 4.7 5.4 3.5 1.6 1.0 1.9 0.3 21.9 2017-18 BOS 1 5 50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2018-19 BOS 72 26 46.6 33.3 83.4 0.7 3.8 4.5 3.4 1.4 0.9 1.5 0.3 11.5 2019-20 BOS 52 34 50.0 38.3 85.5 1.1 5.6 6.7 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 17.5 2020-21 CHA 44 34 47.3 41.5 84.3 0.8 5.0 5.9 4.1 1.7 1.2 2.1 0.3 19.6 2021-22 CHA 49 32 45.9 39.1 84.6 0.8 3.8 4.6 3.6 1.7 1.0 1.7 0.5 15.9 2022-23 CHA 50 32 47.5 32.5 81.1 0.7 3.6 4.3 4.1 1.4 0.8 2.0 0.2 14.7 2023-24 * All Teams 48 25 45.2 40.7 75.5 0.8 2.8 3.5 3.2 1.3 0.8 1.3 0.3 9.7 2023-24 * CHA 25 32 46.8 36.1 76.5 1.0 3.7 4.7 4.6 1.8 1.1 2.0 0.5 14.5 2023-24 * OKC 23 17 39.8 52.0 72.4 0.5 1.8 2.3 1.7 0.8 0.4 0.4 0.0 4.5 Total 832 31 45.5 37.0 82.2 0.8 3.7 4.4 3.5 1.7 1.0 1.9 0.4 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.