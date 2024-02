Avec Gordon Hayward, le Thunder s’offre « encore plus de polyvalence »

« Il est bien plus grand que je l’imaginais. »

Touché au mollet depuis Noël, Gordon Hayward n’a pas encore pu s’entraîner avec le Thunder, l’équipe qu’il a rejoint lors de la « trade deadline », mais il a déjà surpris son nouveau coéquipier, Jalen Williams.

C’est que l’ancien All-Star d’Utah est mesuré à 2m01, quand le sophomore ne pointe « qu’à » 1m96. Mais au-delà de la taille, l’ailier de 33 ans est surtout un joueur polyvalent, capable d’évoluer sur les postes 2/3/4, et de créer du jeu, ballon en main. En carrière, il tourne ainsi à 15.5 points, 4.5 rebonds et 3.6 passes décisives de moyenne.

Le physique tiendra-t-il ?

« Il nous apporte encore plus de polyvalence » explique ainsi Mark Daigneault, le coach d’Oklahoma City, à The Oklahoman. « C’est assez similaire à pas mal de gars déjà présents, qui nous permettent d’être flexibles, et de l’utiliser, ainsi que tous les autres, de différentes façons. »

Pour Jalen Williams, l’expérience de Gordon Hawyard va faire du bien à un groupe très jeune.

« Il a joué dans des matchs importants, et les gars vont s’en servir », continue Mark Daigneault. « Mais je pense qu’il est important de reconnaître aussi que, encore une fois, il n’est pas ici uniquement pour ça (son expérience). Il est ici parce que nous pensons qu’il peut nous aider sur le terrain ».

Même si l’éternelle question autour de Gordon Hayward est son état de santé, sa polyvalence en fait en effet une option particulièrement intéressante, afin de finir les matchs aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren. Surtout que Josh Giddey reste de son côté toujours limité par son shoot extérieur.

Gordon Hayward Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 UTH 72 17 48.5 47.3 71.1 0.6 1.4 1.9 1.1 1.5 0.4 1.0 0.3 5.4 2011-12 UTH 66 31 45.6 34.6 83.2 0.9 2.6 3.5 3.1 1.6 0.8 1.7 0.6 11.9 2012-13 UTH 72 29 43.5 41.5 82.7 0.7 2.4 3.1 3.0 1.7 0.8 1.7 0.5 14.1 2013-14 UTH 77 36 41.3 30.4 81.6 0.8 4.3 5.1 5.2 2.0 1.4 2.8 0.5 16.2 2014-15 UTH 76 34 44.5 36.4 81.2 0.7 4.2 4.9 4.1 1.7 1.4 2.7 0.4 19.3 2015-16 UTH 80 36 43.3 34.9 82.4 0.8 4.2 5.0 3.7 2.3 1.2 2.5 0.3 19.7 2016-17 UTH 73 35 47.1 39.8 84.4 0.7 4.7 5.4 3.5 1.6 1.0 1.9 0.3 21.9 2017-18 BOS 1 5 50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2018-19 BOS 72 26 46.6 33.3 83.4 0.7 3.8 4.5 3.4 1.4 0.9 1.5 0.3 11.5 2019-20 BOS 52 34 50.0 38.3 85.5 1.1 5.6 6.7 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 17.5 2020-21 CHA 44 34 47.3 41.5 84.3 0.8 5.0 5.9 4.1 1.7 1.2 2.1 0.3 19.6 2021-22 CHA 49 32 45.9 39.1 84.6 0.8 3.8 4.6 3.6 1.7 1.0 1.7 0.5 15.9 2022-23 CHA 50 32 47.5 32.5 81.1 0.7 3.6 4.3 4.1 1.4 0.8 2.0 0.2 14.7 2023-24 CHA 25 32 46.8 36.1 76.5 1.0 3.7 4.7 4.6 1.8 1.1 2.0 0.5 14.5 Total 809 31 45.5 36.9 82.3 0.8 3.7 4.5 3.6 1.7 1.0 2.0 0.4 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.