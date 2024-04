Stats & Highlights | Le Magic et les Grizzlies s’imposent sur le fil

Le Magic a eu très chaud. Il a fallu que Deandre Ayton manque son tir (ouvert) au buzzer, à l’issue d’une possession brouillonne initiée par Scoot Henderson, pour que les Floridiens finissent par s’imposer sur la plus petite des marges. Repousser l’une des pires équipes de la ligue à domicile a donc été plus compliqué que prévu.

« On veut produire du jeu de qualité, mais le basket est un jeu imparfait. C’est important de le comprendre. On a appris quelque chose ce soir. On doit s’améliorer, mais on a gagné », affiche, à l’issue de la rencontre, Jalen Suggs (15 points), l’un des cinq titulaires du Magic à avoir inscrit 14 points ou plus.

Cette victoire, la 100e dans la carrière de Jamahl Mosley, permet à la franchise d’Orlando (44v-31d) de rester au contact des Knicks et des Cavs, dans l’espoir d’arracher l’avantage du terrain au premier tour des playoffs. Le Magic n’a qu’une victoire de retard sur les Cavs, actuellement 3e.

Les Blazers (19v-56d), eux, guidés par les 26 points de Dalano Banton cette nuit (ou les 11 points de Rayan Rupert), enchaînent une 10e défaite de suite, mais ont le mérite d’avoir montré un autre visage après avoir pris 60 points face au Heat quelques jours plus tôt.

Juste devant eux au classement à l’Ouest, les Grizzlies (25v-50d) sont allés s’imposer sur le parquet des Pistons (13v-62d) grâce à un immense Jaren Jackson Jr. (40 points dont 27 en seconde période). La performance de l’intérieur de Memphis a failli être gâchée par Cade Cunningham (36 points) qui a manqué un petit tir avec la planche pour arracher la prolongation. « J’ai dit à Cade qu’il allait nous faire gagner un match de playoffs un jour ou l’autre. En jouant comme il l’a fait tout au long de la soirée », rapporte Monty Williams en guise de (maigre) lot de consolation…

Detroit – Memphis : 108-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 104 BOS 118 DET 108 MEM 110 IND 133 BRO 111 ORL 104 POR 103 CHI 101 ATL 113 NOR 111 PHO 124

Orlando – Portland : 104-103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.