Sam Hauser, facteur X des Celtics face aux Hornets

C’est Charlotte qui commence le mieux la rencontre en infligeant un 10-2 d’entrée de jeu aux hommes de Joe Mazzulla. Si par la suite, les Celtics, privés de Jaylen Brown, reviennent à hauteur des Hornets, ce sont ces derniers qui finissent devant à la fin du premier quart-temps (32-30) avec un grand Brandon Miller, et un Vasilije Micic de plus en plus à l’aise.

Alors que les deux formations sont encore au coude-à-coude à une minute de la mi-temps (53-53), Jayson Tatum et la taille de Kristaps Porzingis font la différence pour rentrer aux vestiaires avec six points d’avance (59-53).

Même s’ils n’ont remporté qu’un seul de leurs huit derniers matchs, et qu’ils sont déjà en congés, les Hornets ne baissent pas les bras. Sous l’impulsion de Miles Bridges, ils recollent dès l’entame de la deuxième mi-temps. Si Porzingis est intenable, Charlotte reste tout de même au contact (67-62). Et puis le rouleau-compresseur se met en marche.

C’est d’abord Kristaps Porzingis (20 points) qui s’impose dans la raquette avec la faute, puis Sam Hauser fait chauffer son bras. Ils permettent aux Celtics de finir le troisième quart-temps avec 16 points d’avance. Une avance confortable que les Celtics vont se contenter de gérer jusqu’au bout avec un Hauser déchaîné de loin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le show Hauser. Avec un 7 sur 11 derrière l’arc, Sam Hauser a été le facteur X de la soirée. La circulation de balle des Celtics lui a permis de prendre des tirs ouverts. Surtout, ce sont des tirs qui ont fait mal aux Hornets en fin de troisième quart-temps, et dans le dernier quart-temps pour donner une avance de 19 points à Boston. Le shooteur des Celtics frôle le record de franchise d’Eddie House : 8 paniers primés en sortis de banc.

– La gestion de fin de quart-temps de Boston. Avec un 6-0 en fin de deuxième quart-temps et un 9-0 dans le suivant, Boston a su accélérer au bon moment pour se donner de l’avance. On aura noté la grande forme de Porzingis, quasi intouchable dans le 3e quart-temps face à des Hornets toujours aussi « petits » dans la raquette.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.