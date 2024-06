À 100% aux tirs depuis quatre matchs, Daniel Gafford se rapproche du record de Wilt Chamberlain !

Le retour à Chicago s’est passé à merveille pour Daniel Gafford. Le pivot des Mavs a fait très mal à la franchise qui l’avait drafté en 2019. Avec 20 points, 7 rebonds et 2 contres en 23 minutes de jeu, l’ancien joueur des Wizards a largement contribué au succès de Dallas. Daniel Gafford est surtout à créditer d’une nouvelle soirée parfaite au tir avec un 9/9, son quatrième match consécutif sans rater le moindre shoot !

La recrue hivernale des Mavericks reste sur un 28/28 au tir, la meilleure série depuis la saison 1996/97, début de la prise en compte des stats action par action en NBA. Avec ses 22 tirs de rang sous les couleurs des Pelicans début 2020, Derrick Favors est largement dépassé. Daniel Gafford file désormais vers un record historique, celui de Wilt Chamberlain, auteur d’un 35/35 à cheval sur quatre rencontres en 1966/67. Il ne lui manque plus que sept réussites sans le moindre échec, une performance qu’il a réalisé à trois reprises lors de ses quatre dernières sorties.

Une relation évidente avec Luka Doncic

Contre les Bulls, Daniel Gafford n’est pas sorti de son registre, ses neuf réussites ayant toutes eu lieu au cercle, pour un dunk ou un lay-up. Comme le rapporte CBS, 12 des 28 réussites du pivot sur la période sont des dunks, 26 ont eu lieu dans la zone à l’intérieur de l’arc sous le cercle.

« Ma philosophie, c’est simplement d’être constant » a expliqué Daniel Gafford après le match lundi. « Mon état d’esprit, c’est que je veux finir toutes mes actions, peu importe qu’un défenseur soit sur moi ou non. Au final, je vais dunker ou aller au lay-up. » Un mantra efficace au possible, contre des Bulls totalement dépassés près du cercle. En relais de Daniel Gafford, Dereck Lively II a lui aussi connu un match presque idéal : 22 points à 11/12 aux tirs !

Les deux « big men » texans se sont régalés du travail de Luka Doncic, une nouvelle fois en triple-double et irrésistible à la création avec ses 14 passes décisives, dont quatre pour Daniel Gafford et sept pour Dereck Lively II. Avec ses deux acolytes pour l’accompagner sur pick-and-roll, le Slovène n’en est que plus dangereux, tant pour se libérer grâce à leurs écrans que pour créer des points faciles.

« Vous ne pouvez que faire une prière » s’est réjoui Daniel Gafford à l’idée de comment arrêter cette relation avec Luka Doncic. « Cela se passait déjà comme ça à chaque fois que je jouais contre lui. Maintenant que je joue avec lui, je comprends pourquoi c’était si difficile de le stopper. »

Cinq victoires en cinq titularisations à Dallas

Arrivé à la trade deadline, Daniel Gafford s’épanouit dans son nouvel environnement, avec des moyennes proches de celles qu’il avait aux Wizards… en jouant pourtant huit minutes de moins.

Bien dans son rôle, le pivot est plus sélectif dans ses tirs (87% sous l’arceau), donc encore plus efficace, lui qui était déjà le joueur le plus adroit de la ligue cette saison. « C’est comme si je faisais déjà parti du moule. J’ai l’impression d’apporter tout ce que je devais apporter. »

Dans le cinq de départ lundi malgré le retour de blessure de Dereck Lively II, Daniel Gafford a d’ailleurs remporté son cinquième match en cinq titularisations avec les Mavericks (15 points à 80.5%, 9.6 rebonds et 2.6 contres sur ces victoires). Avant une sixième et un possible record mercredi contre les Warriors, une des équipes les moins à l’aise et les moins grandes pour défendre dans la peinture.

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 43 14 70.1 0.0 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1 2020-21 * All Teams 54 15 68.4 0.0 66.7 1.7 2.5 4.3 0.5 1.8 0.5 0.8 1.4 7.0 2020-21 * CHI 31 12 69.0 0.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.6 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7 2020-21 * WAS 23 18 68.1 0.0 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1 2021-22 WAS 72 20 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4 2022-23 WAS 78 21 73.2 0.0 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0 2023-24 * All Teams 74 25 72.5 0.0 67.4 2.6 5.0 7.6 1.6 3.1 0.9 1.0 2.1 11.0 2023-24 * WAS 45 27 69.0 0.0 70.6 2.9 5.1 8.0 1.5 3.3 1.0 1.0 2.2 10.9 2023-24 * DAL 29 22 78.0 0.0 60.7 2.2 4.7 6.9 1.6 2.8 0.7 1.0 1.9 11.2 Total 321 20 71.1 0.0 66.8 2.1 3.4 5.4 1.0 2.4 0.5 0.9 1.5 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.