Un 7e triple-double de suite de Luka Doncic et Dallas déroule à Chicago

Sur une série de six triple-double consécutifs à 30 points ou plus, dont le dernier en date face aux Pistons dimanche soir à 39 points, 10 rebonds et 10 passes, Luka Doncic part sur les mêmes bases à Chicago. Intenable dès le premier quart-temps, il distribue les caviars à l’envi, ici à Derrick Jones Jr. à 3-points, là à Dereck Lively pour un gros dunk, ou là encore pour Lively (à 10 points à 5/5 aux tirs) façon ‘quarterback’ (comme son copain Jokic). Il finit à 15 points, 7 passes et 6 rebonds dans un premier quart à sens unique (44-16).

Pris à la gorge d’entrée, et menés jusqu’à 28 points, les Bulls réagissent enfin en début de 2e quart, avec un 7-0. Mais Gafford vient péter un gros dunk à deux mains et les Mavs repartent de plus belle, avec Washington qui s’échappe aussi pour un dunk facile sur transition. Muet en deuxième quart, Doncic sert encore Lively qui capitalise. Malgré les efforts de Vucevic à l’intérieur, les Mavs restent fermement en contrôle à la pause (62-42).

Les Mavs en démonstration

La moissonneuse texane tourne de nouveau à plein régime au retour des vestiaires, avec Doncic qui trouve de nouveau la cible de loin, mais aussi Irving qui monte en température.

Tout ça pendant que les deux pivots dunkeurs, Gafford et Lively, continuent de se gaver de bons ballons sous le cercle ! La défense des Bulls est aux abois et Dallas creuse encore l’écart, montant jusqu’à +34 ! Avant le dernier quart, la messe est déjà dite à l’United Center (98-64)…

En fin de compte, il ne reste plus qu’à savoir si Doncic va poursuivre sa série de triple-double à 30 points ou plus. Sachant qu’il en est alors à 24 points, 14 passes et 12 rebonds, il n’a plus que 6 points à inscrire. À 1/5 de loin en dernier quart-temps, il ira finalement se rassoir sur le banc à 27 unités, laissant le terrain à Jaden Hardy (11 points en dernier quart) et consorts du bout du banc. Dallas s’impose sans forcer à Chicago (127-92).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– « Fin de série » pour Luka. Reparti sur les chapeaux de roue après la coupure du All-Star, Luka Doncic a tout simplement établi un nouveau record NBA avec six triple-double de suite à plus de 30 points et il aurait bien pu maintenir sa série cette nuit à Chicago, si ce n’est que les Bulls ont été tellement mauvais que Jason Kidd l’a économisé. Au final, il termine à 27 points, 14 passes et 12 rebonds. Et surtout une 3e victoire de rang pour Dallas !

– Gafford et Lively se régalent. 20 points, 7 rebonds et 2 contres à 9/9 aux tirs pour le premier. 22 points, 7 rebonds et 2 contres à 11/12 aux tirs pour le second. Daniel Gafford et Dereck Lively II sont d’une efficacité rare ! Débarqué avant la date limite des transferts, Gafford en est même à 28 tirs réussis de suite, soit à seulement 7 tirs de plus de briser un record de Wilt Chamberlain (35 en février 1967). Les deux pivots texans sont devenus la première paire depuis Nate Robinson et Wilson Chandler avec les Knicks en novembre 2008 à marquer 20 points chacun à plus de 95% de réussite aux tirs !

– Les Bulls chutent pour leur retour à la maison. Après leur ‘road trip’ plutôt réussi sur la côte Ouest, avec trois victoires en quatre matchs, les Bulls ont pris l’eau d’entrée de jeu face à Dallas. Encaissant 60 points dans la peinture, tout en autorisant les shooteurs des Mavs à envoyer de loin, la défense des Bulls a été prise au dépourvu tout au long de la soirée, pour une deuxième défaite de rang.



Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.