Le MVP de la nuit | Luka Doncic fait un pas de plus dans l’histoire de la NBA

Il avait commencé la rencontre sur un faux tempo, avec notamment quatre ballons perdus et même une grosse bâche reçue de la part de James Wiseman. Puis Luka Doncic a vite retrouvé son rythme de croisière, et Dallas s’est détaché sous son impulsion, pour finir par dominer une équipe des Pistons pourtant accrocheuse.

À l’arrivée, le phénomène slovène a encore sorti le grand jeu, avec de grosses séquences en deuxième quart-temps (21 points) puis dans le troisième notamment pour faire basculer la rencontre et terminer avec un nouveau triple-double, le sixième de suite à plus de 30 points inscrits ! Il détrône ainsi Russell Westbrook, qui s’était arrêté à cinq triple-doubles à 30 points et plus. Le Slovène en est ainsi à six de suite, dont cinq à plus de 35 points, avec cette fois 39 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Du jamais vu dans l’histoire…

Présent dans le « garbage time » pour valider sa performance

« Voilà qui montre juste à quel niveau il joue en ce moment », a glissé son coach Jason Kidd après la rencontre. « Il sait qu’il peut scorer, et il est aussi capable de trouver ses coéquipiers et de prendre des rebonds. »

Malgré un écart de 23 points au début du quatrième quart-temps, puis un début d’échauffourée entre Daniel Gafford et Jalen Duren, puis PJ Washington, Luka Doncic est revenu en jeu pour valider son 6e triple-double de suite, allant chercher sa 10e passe sur un alley-oop offert à Daniel Gafford, puis son 10e rebond à 3 minutes de la fin.

Jason Kidd a d’ailleurs pris un temps mort dans la foulée pour le faire sortir, ce qui a permis à tout le reste de l’équipe de féliciter le Slovène, qui compilait là son 10e triple-double à plus de 35 points de la saison.

Tous les yeux seront encore braqués sur lui ce lundi soir à Chicago pour voir s’il parviendra à poursuivre sa série historique. Avant lui, seuls trois joueurs avaient réussi à compiler 10 triple-doubles à au moins 35 points dans une saison : Russell Westbrook (16), Oscar Robertson (12, 12 et 10) et James Harden (10).

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 55 38 49.6 38.2 78.6 0.8 8.2 9.0 9.8 2.1 1.4 3.9 0.6 34.6 Total 385 35 47.1 34.6 74.6 1.0 7.7 8.6 8.2 2.3 1.2 4.0 0.5 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.