Encore un gros triple-double pour Luka Doncic face à Detroit

Dallas a fait le boulot sur le parquet des Pistons, en livrant un match sérieux pour s’imposer grâce à une grosse deuxième mi-temps qui a vu Luka Doncic sceller un nouveau triple-double, son sixième de suite.

Incertain avant la rencontre, le Slovène a finalement tenu sa place, et sa présence n’a pas été de trop pour les Mavs qui ont dû attendre la deuxième mi-temps pour se défaire de cette vaillante formation des Pistons. Luka Doncic a mis les siens sur les bons rails (6-13) mais a aussi perdu des ballons, se faisant aussi contrer par James Wiseman. De l’autre côté, les Pistons jouaient le coup à fond, et prenaient même la tête sur un dunk du même Wiseman (18-17).

Il a ensuite fallu un grand Kyrie Irving pour répondre aux trois paniers à 3-points de Simone Fontecchio pour maintenir Dallas en tête après 12 minutes (33-35). Luka Doncic a ensuite essayé de faire le nécessaire pour créer un vrai écart, multipliant les coups d’éclat, avec un 2+1 et trois paniers extérieurs à son tour pour porter la marque à 69-60 en faveur des Texans. Mais là encore, les Pistons refusaient d’abdiquer, cette fois grâce aux 7 points de Cade Cunningham pour terminer la première mi-temps (65-69).

Hardaway, le facteur X

Le troisième quart-temps aura finalement été le bon pour Dallas, qui a enfin passé un 11-2 alimenté par Luka Doncic, Kyrie Irving et PJ Washington pour passer à +12 (71-83). Dans la foulée, les deux flèches à 3-points de Kyrie Irving ont donné un peu plus d’air aux hommes de Luka Doncic. On a toutefois pu compter sur Detroit pour essayer de rester en vie, jusqu’à ce que ce soit au tour de Tim Hardaway Jr. de sanctionner la défense adverse avec deux paniers à 3-points depuis les deux corners (86-101). L’ailier a enfoncé le clou quelques instants plus tard avec un nouveau panier à 3-points face à Evan Fournier au buzzer du troisième quart-temps pour faire passer l’écart à +16 (88-104).

Les Mavs ont ensuite débuté le dernier acte par un 7-0 avec un 2+1 de Josh Green, un panier de Tim Hardaway Jr. et un contre suivi d’un dunk de Daniel Gafford, sur un service de THJ. Cette fois, la messe était dite (88-111), et Dallas a pu gérer jusqu’à la fin sans encombre afin de s’imposer 142 à 124.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un cinquième triple-double de suite à plus de 35 points pour Luka Doncic. La présence de Luka Doncic dans le « garbage time » alors que le match était plié n’était pas le fruit du hasard. Le meneur slovène courait en effet après un nouveau record, en établissant un cinquième triple-double de suite avec au moins 35 points inscrits, et le sixième de suite à plus de 30 points. « Luka Magic » a donc sorti une nouvelle performance de haut vol avec 39 points, 10 passes décisives et 10 rebonds, validant son « TD » à 3 minutes de la fin sur un dernier rebond défensif. Il est ensuite sorti dans la foulée sous les félicitations de ses coéquipiers… En face, il n’a manqué qu’un rebond à Cade Cunnigham pour valider également un triple-double (33 points, 9 rebonds, 10 passes décisives).

– Tim Hardaway Jr brille sous les yeux de son père. Alors que les Mavericks peinaient à se défaire des Pistons, Tim Hardaway Jr a mis un terme au suspense avec ses trois paniers à 3-points en fin de troisième quart-temps pour offrir une belle option sur la victoire aux siens. Il a enchaîné en distribuant deux passes décisives et en ajoutant deux points lors du 7-0 qui a suivi pour débuter le quatrième quart-temps. Auteur de 17 points en 18 minutes, il aura été un « facteur X » précieux aux côtés de Daniel Gafford (17 points également, à 7/7 au tir) pour épauler la paire Doncic-Irving. Le tout sous les yeux de son père, Tim Hardaway Sr.

– Les esprits s’échauffent en fin de match. On sentait que les dernières minutes du match commençaient à déraper après le coup de coude reçu derrière la tête par Tim Hardaway Jr. C’est ensuite sur un grosse faute de Jalen Duren sur Daniel Gafford que tout a failli dégénérer, puisque Jalen Duren s’en est ensuite pris à PJ Washington, venu au secours de son coéquipier en poussant Duren au passage, ce qui a causé un début d’échauffourée pour aboutir à une éjection pour Jalen Duren et une technique pour PJ Washington.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.