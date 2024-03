Les San Diego Clippers vont renaître en G-League

Quinze jours après l’annonce de leur nouvelle identité visuelle à partir de la saison 2024/25, les Clippers confirment leur changement de peau, du sol au plafond. En effet, la franchise affiliée en G-League va elle aussi avoir un nouveau logo et une nouvelle maison.

Les deux sont liés d’ailleurs. Puisque les Ontario Clippers vont devenir les San Diego Clippers, en rejoignant Oceanside et la toute neuve Frontwave Arena. Et avec ce déménagement, la franchise retrouve une région bien connue puisqu’ils ont évolué à San Diego entre 1978 et 1984, après leur naissance à Buffalo à l’Est et avant leur arrivée à Los Angeles.

Pour rendre hommage à cette période, le nouveau logo reprend le code couleur et la forme de celui des Clippers de San Diego adopté en 1979.

« Nous sommes fiers de réintroduire les Clippers de San Diego dans ce marché sportif passionné », explique la présidente de la franchise Gillian Zucker. « Notre équipe de G-League est un élément essentiel de notre entreprise et de nos activités et nous sommes ravis de nous installer dans la nouvelle Frontwave Arena la saison prochaine. »

