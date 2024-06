Pour les Celtics et les Suns, un vrai test-match

Battus à Cleveland puis à Denver, les Celtics vont-ils perdre un troisième match de suite à Phoenix ce soir pour la première fois de la saison ? Les hommes de Joe Mazzulla veulent évidemment inverser la dynamique dès ce soir à Phoenix, mais les Suns ont besoin d’un succès référence pour aller chercher une… 3e victoire de suite.

Voilà qui promet une belle bataille au Footprint Center, d’autant plus que lors de leur dernière venue en Arizona la saison dernière, les C’s avaient signé une véritable démonstration, s’imposant 125 à 98 après avoir compté jusqu’à 45 points d’avance ! Un bon rappel quant à la force de frappe de cette équipe, renforcée par les venues de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis.

« Boston est électrique. Que sont-ils incapables de faire ? Ils ont de la taille, de la dimension physique, du talent, de la polyvalence », a prévenu Bradley Beal, qui connaît bien les qualités des Celtics. « Ils ont la meilleure attaque, ils sont dans le top 5 en défense : c’est la crème de la crème. C’est l’équipe numéro 1 en ce moment en NBA. Tout commence avec Jayson Tatum. Il est toujours en mode « attaque », c’est un scoreur complet. Je trouve que l’ajout de Kristaps Porzingis est super pour eux, avec sa capacité d’être polyvalent, sa taille, il peut s’écarter et shooter au dessus des gars, ce qui est très dur à défendre. Jaylen Brown a toujours été un super joueur des deux côtés du terrain, et ensuite il y a Jrue Holiday et Derrick White qui jouent à un niveau All-Star. On va avoir du boulot, mais c’est un bon test pour nous ».

Un équilibre à conserver

Même si Devin Booker manque à l’appel, Phoenix a bien l’intention de profiter de la qualité de l’opposition pour hausser son niveau de jeu et pouvoir rivaliser dans tous les secteurs. Les Suns ont eux aussi bonifié leur effectif avec l’arrivée de Bradley Beal, et son coach, Frank Vogel, compte bien l’utiliser pour essayer de perturber l’équilibre défensif du leader de la conférence Est, comme ce fut le cas lors du dernier match face à Toronto.

« C’est nécessaire, il faut pouvoir aller dans la raquette », a confié coach Vogel. « Tu peux le faire mais ils sont très bons sur leurs switchs, Ils te maintiennent beaucoup hors de ce jeu à deux si tu ne les attaque pas intelligemment. Tu peux essayer comme ça, mais aussi sur des actions basiques, sur quelqu’un qui peut battre son adversaire direct pour aller dans la peinture ».

Pour Kevin Durant, il faudra également s’en tenir aux fondamentaux qui font la force de ces Suns, à commencer par l’attaque dans sa diversité, sans négliger l’aspect défensif qui sera également primordial. Pour gagner, il faudra faire un match plein.

« On doit juste jouer notre style de basket. Faire bouger le ballon, prendre les tirs quand ils se présenteront, essayer de garder le ballon dans nos mains et ne pas le perdre, et défendre dur physiquement », a-t-il confié. « Tout le monde dans la ligue prend beaucoup de 3-points. J’ai l’impression qu’on insiste là dessus dans tous les vestiaires, de prendre au moins 40 tirs à 3-points par soir. Boston peut aller jusqu’à 50-60 par match certains soirs, mais ils ont des gars qui peuvent shooter à tous les postes, du 1 au 5. On a aussi eu des soirs où on en a pris beaucoup, avec une grande efficacité. Donc on doit juste être prêts et jouer notre jeu. Mais ça commence par l’aspect défensif ».

Le destin leur donnera peut-être un petit coup de pouce puisque Jaylen Brown est encore incertain (bassin). Les deux équipes se retrouveront ensuite très vite, dès jeudi soir au TD Garden.