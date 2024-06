D’une banale faute volontaire en fin de rencontre à une sérieuse échauffourée. Son Jazz mené d’un point avec 10 secondes à jouer, Collin Sexton s’en va logiquement commettre la faute sur DeMar DeRozan devant le banc des Bulls. Là, sans qu’on comprenne pourquoi, Torrey Craig, en civil, vient dire deux mots au meneur d’en face.

Le ton monte, les coéquipiers de part et d’autre se rapprochent de l’action et un début de mêlée est créé. Au cœur de celle-ci, John Collins et l’assistant des Bulls Chris Fleming se bousculent mutuellement. Le second semble vouloir repousser le premier, qui aura alors un geste de la main vers la gorge du technicien.

« Je me suis précipité, je me tiens là. L’entraîneur s’est approché et m’a poussé sans raison. Vous pouvez regarder les images. Et je me suis protégé. Je me tenais là, littéralement, et le gars m’a mis un avant-bras sur la poitrine et m’a poussé en arrière. Alors je ne sais pas. Il a besoin d’un peu plus de ‘self-control’. Mais peu importe. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. C’était bizarre », qualifie le joueur du Jazz, cité par The Athletic.

Les deux protagonistes en question ont chacun écopé d’une faute technique, de même que « l’instigateur » des événements, Torrey Craig. À noter que Andre Drummond, venu à la rescousse et qui a contribué à la mêlée avec notamment un geste du poing, a été épargné.

Les Bulls auraient pu le payer cher

De son côté, Billy Donovan ne sait pas expliquer l’origine de l’escalade. « Je pense que Torrey a dit quelque chose. Ils se sont évidemment approchés. Chris Fleming, je pense, essayait de retenir tout le monde pour les séparer. Et puis à partir de là, ça a dégénéré et j’essayais de faire sortir tout le monde. À ce moment-là, je suis intervenu pour mettre un peu d’ordre dans tout ça », livre le coach des Bulls, dont la formation a fini par s’imposer.

Malgré cette issue heureuse, celui-ci considère que sa troupe et lui doivent être « meilleurs dans ces situations-là », car Jordan Clarkson a bénéficié d’un lancer-franc, avant ceux de l’arrière d’en face, pour égaliser.

« On n’a pas seulement perdu un point sur une faute technique. On a également refroidi notre tireur de lancers francs. Et je reconnais à DeMar le mérite d’avoir été assez fort mentalement. Je comprends l’émotion et l’intensité des matchs. Mais en même temps, le fait de se plaindre, d’être contrarié ou frustré ne sert à rien. On doit être capables de faire mieux que ça à tous les niveaux. Et je ne parle pas seulement des joueurs. Sur le banc. Tout le monde », réclame Billy Donovan.

Auteur de 29 points dans le match, avec un impeccable 7/7 sur la ligne, DeMar DeRozan dit avoir « prié » pour que le Jazz n’obtienne pas davantage de lancers-francs, résultant des fautes techniques de l’altercation. « Prendre l’avantage, le match bascule à cause d’une petite échauffourée… Tout aurait pu arriver », résume le vétéran, tandis que John Collins ne décolère pas : « Jamais un entraîneur ne m’avait touché comme ça. C’était une première. Un entraîneur qui me touche est inacceptable. »