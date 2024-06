Evan Mobley encore à l’arrêt

Décidément, les Cavaliers peinent à rester durablement en bonne santé. Quasiment au complet depuis un mois, les voilà privés désormais de Donovan Mitchell pour quelques jours et de Evan Mobley pour une durée d’au moins une semaine, rapporte ainsi The Athletic.

Victime d’une entorse de la cheville gauche lors de l’improbable comeback (-22 !) de son équipe face aux Celtics, l’intérieur de Cleveland sera donc réévalué dans sept jours, alors que l’on pouvait craindre une indisponibilité plus longue et que l’on se demandait presque s’il pourrait être en tenue pour le début des playoffs, dans un mois et demi.

C’est en tout cas un nouveau coup dur pour les Cavaliers, 3e de la conférence Est (40-22) et qui ont déjà dû composer sans Evan Mobley (15.6 points, 10.2 rebonds, 3.1 passes et 1.6 contre) pendant un peu moins de deux mois, de décembre à janvier, pour une arthroscopie du genou gauche.

En son absence, Jarrett Allen avait alors tenu la baraque dans la raquette, avec notamment Dean Wade à ses côtés, et il lui faudra maintenant en refaire tout autant pour maintenir les Cavs sur une bonne dynamique collective. Cette nuit, les Cavaliers se sont néanmoins inclinés face aux Hawks, privés de Trae Young.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.9 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 Total 198 33 54.4 26.5 68.1 2.2 6.6 8.8 2.8 2.5 0.8 1.9 1.6 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.