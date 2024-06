Alors qu’il ronronne en saison régulière, en manquant toujours pas mal de matchs (40 rencontres disputées sur 60 cette saison), Jimmy Butler rugit dès que les playoffs arrivent. Ou qu’ils approchent…

« Comment est-ce que je deviens le meilleur basketteur du monde d’un coup ? Je ne sais pas » s’amusait-il récemment pour le Bleacher Report. « Je suis juste différent. C’est là qu’on doit jouer son meilleur basket, qu’on doit trouver un moyen de faire gagner son équipe, quand les playoffs arrivent. Même à l’heure actuelle, tout le monde doit se glisser dans son rôle. On doit trouver notre rythme. Et avec ma musique, je trouve mon rythme. »

Face à Utah, Jimmy Butler a montré son visage des playoffs, bouclant son meilleur match de la saison avec 37 points à 12/19 au tir, dont 3/3 de loin, plus 7 passes décisives, pour le meilleur +/- du match à +14.

Miami se rapproche du Top 4

L’ailier floridien a donné le ton d’entrée, en étouffant John Collins défensivement poste bas sur la première possession du match, avant de faire mal au Jazz toute la soirée par son impact physique sous le cercle. Avec ses feintes, il a ainsi multiplié les paniers avec la faute, pour faire la différence dans les moments importants.

« Quand Bam et Jimmy jouent avec cet esprit de compétition et qu’ils sont connectés de ce point de vue, nos gars pensent pouvoir battre n’importe qui » expliquait Erik Spoelstra, quand Bam Adebayo résumait la formule du Heat : « On a réussi des stops sur la fin, et moi et Jimmy avons réalisé de grosses actions dans le quatrième quart. »

Avec cette victoire, la 10e sur leurs 13 dernières sorties, les joueurs de Miami sont à la 6e place de l’Est, directement qualificative pour les playoffs, et ils sont tout proches du Top 4…