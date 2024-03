En mode patron, Jimmy Butler porte le Heat face au Jazz

Ce fut peut-être plus compliqué qu’imaginé, mais le Heat s’en est finalement sorti au forceps contre le Jazz (126-120), dans ce match disputé en plein milieu de l’après-midi. Une victoire accrochée donc, et marquée du sceau de Jimmy Butler : 37 points et 7 passes décisives.

Soutenu principalement par Bam Adebayo (23 points, 7 rebonds), « Jimmy Buckets » a répondu au duo Keyonte George (31 points) – Lauri Markkanen (25 points, 6 passes, 5 rebonds), pour conduire Miami vers son dixième succès en treize matchs et ainsi retrouver le Top 6 de l’Est. À l’inverse, Utah concède sa huitième défaite en neuf matchs, s’éloignant toujours plus du Top 10 de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jimmy Butler joue les sauveurs. Les playoffs approchant, et à l’image de son équipe, Jimmy Butler semble commencer à monter doucement, mais sûrement, en température. Auteur de sa meilleure marque de la saison au scoring, il est en effet passé en mode patron pour tirer sa franchise du piège tendu par le Jazz. Notamment à partir de cette seconde période où il a planté 25 de ses 37 points, avec surtout 18 unités rien que dans le troisième quart-temps. De bon augure pour la suite, alors que le Heat est en pleine mission Top 6 (= qualification directe en playoffs), pour ne pas dire Top 4 (= avantage du terrain au premier tour).

– Miami s’offre le mano-a-mano. Il a fallu attendre le quatrième quart-temps afin de voir les deux équipes se départager, à l’issue d’une rencontre où il y a eu pas moins de 21 changements de leader et 11 égalités, sans que l’écart au score n’excède les dix points la majeure partie du temps. La preuve que le Heat et le Jazz étaient proches l’un de l’autre, mais c’est finalement la plus expérimentée, appliquée et en forme des deux formations qui a fait la différence au fil des minutes, devant son public. Un succès typiquement « à la Floridienne » pour les guerriers d’Erik Spoelstra, jamais meilleurs que quand ils sont bousculés.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.