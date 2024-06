Absent depuis bientôt un mois, Joel Embiid sort du silence

« C’est toujours le même état d’esprit : si je me sens bien, je joue. » Pour la première fois depuis son opération du ménisque gauche, Joel Embiid s’est présenté devant la presse, ce jeudi. L’occasion pour lui de confirmer qu’il envisage bien de rejouer dès cette saison, comme l’avait laissé entendre son président Daryl Morey il y a bientôt trois semaines.

« C’est le plan » assure ensuite le pivot des Sixers, qui a sans doute les playoffs dans un coin de sa tête. « Évidemment, tout doit bien se dérouler, jusqu’à ce que je sois en bonne santé et proche [du niveau] où je suis censé être, mais c’est le plan. »

Rejouer et aviser ensuite

Quasiment un mois après sa blessure, Joel Embiid se veut donc toujours optimiste, même si sa durée d’indisponibilité reste floue.

« Il n’y a pas vraiment de calendrier, tout dépend de mon corps et sa réaction, surtout une fois que l’on commence à augmenter les efforts » indique à ce propos le MVP en titre. « Tout dépend du ressenti. Si le ressenti est bon, alors c’est bien, mais si le ressenti n’est pas bon, alors je dois continuer [mes efforts]. »

En l’absence de Joel Embiid, Philadelphie n’a gagné que quatre de ses douze derniers matchs, passant de la 3e à la 6e place de l’Est et se trouvant sous la menace du 7e et du 8e. À ce stade, le classement n’est plus la priorité de la franchise car, si celle-ci peut retrouver son intérieur All-Star sur ses deux jambes, Daryl Morey la considère capable de battre tout le monde.

« J’adore jouer au basket et je veux juste être sur le parquet le plus possible, car je n’ai environ que vingt ans pour le faire. Je veux être sur le parquet dès que j’en ai l’occasion, donc cela n’a pas d’importance où nous sommes [au classement]. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième… Peu importe où nous sommes, je veux juste jouer autant que possible et essayer de nous aider à gagner » ajoute d’ailleurs le Camerounais.

Le regard tourné vers Paris

À bientôt 30 ans, Joel Embiid souhaite jouer et profiter au maximum des années qui lui restent dans sa carrière de joueur. En ce sens, il n’est donc guère surprenant d’apprendre qu’il prévoit de disputer les prochains Jeux olympiques, si son corps le permet.

« Si le ressenti est bon, alors je jouerai » prévient-il à ce sujet, de manière à rassurer un certain Steve Kerr, qui espère justement sa présence à Paris 2024 et qui aurait déjà coché son nom dans sa liste.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.