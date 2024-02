Daryl Morey a bon espoir de retrouver Joel Embiid cette saison

Absent pour une durée d’au moins un mois, suite à son opération du ménisque gauche, Joel Embiid va cruellement manquer aux Sixers dans les semaines à venir mais, du côté de la franchise, on se raccroche à l’idée qu’il va revenir dès cette saison.

C’est en tout cas le message laissé par Daryl Morey, le président des opérations basket de Philadelphie, qui, comme Steve Kerr, espère vite revoir le MVP 2023 sur les parquets.

« Nous sommes optimistes » assure-t-il. « Les retours ont été davantage positifs que négatifs depuis que l’on a appris ce qui a mené à son opération, donc nous sommes optimistes le concernant et nous construisons l’équipe pour la rendre meilleure dès cette saison. Évidemment, rien n’est sûr à 100%, mais nous avons la sensation qu’avec un Joel à un niveau MVP, en espérant qu’il puisse le retrouver cette saison, nous avons une véritable chance. Le rendu visuel et les statistiques ont démontré que nous battions les grandes équipes. Nous dominions fortement les mauvaises, mais nous battions aussi les bonnes. Il n’y en a qu’une ou deux que nous pouvons considérer au même niveau que nous. »

Un retour et le titre devient envisageable ?

Actuels 5e de la conférence Est (30 victoires – 21 défaites), les Sixers chutent actuellement au classement et il leur sera difficile de remonter sans Joel Embiid, mais ils se pensent donc capables de réussir de grandes choses au moment des playoffs. Avec ou sans avantage du terrain et avec ou sans qualification directe pour la suite de la compétition (car Miami et Orlando ne sont pas si loin derrière).

En conséquence, Daryl Morey s’est ainsi évertué à ramener du peps offensif avec Cameron Payne et Buddy Hield, afin de permettre à la franchise de viser haut au printemps, malgré les départs (assez étonnants) de Patrick Beverley, Danuel House Jr. ou encore Jaden Springer.

« S’il n’y avait pas d’espoir concernant Joel, je pense que cela aurait changé radicalement les choses » concède le dirigeant. « Mais nous sommes très optimistes et, même si rien n’est sûr à 100%, et c’est carrément loin de l’être, nous avons estimé que c’était la bonne chose à faire. Il y a beaucoup de façons de ne pas gagner le titre. Le remporter est compliqué, mais il y a beaucoup de façons de ne pas le faire. Si Joel ne revient pas au niveau que nous espérons, alors ce sera l’une des raisons pour lesquelles nous ne serons pas champions cette année. Mais les autres équipes, si elles ne gagnent pas, c’est parce qu’elle ne sont juste pas suffisamment bonnes. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 34 34 53.3 36.6 88.3 2.6 8.7 11.3 5.7 2.9 1.2 3.7 1.8 35.3 Total 428 32 50.4 33.9 82.5 2.3 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.