Buddy Hield envoyé à Philadelphie !

Les Sixers sont à la peine pour marquer des points en l’absence de Joel Embiid et Buddy Hield était susceptible d’être transféré. L’équation était simple et ESPN annonce ainsi que le shooteur des Pacers est envoyé à Philadelphie contre Marcus Morris, Furkan Korkmaz et trois seconds tours de Draft.

Malgré les commentaires élogieux de ses coéquipiers, Buddy Hield ne finira donc pas la saison à Indiana.

C’est plutôt un bon coup pour les Sixers, qui récupèrent une arme de plus à 3-pts (40% de réussite en carrière) en échange de deux joueurs du banc, dont Furkan Korkmaz, qui ne joue que très peu.

Mathurin a le champ libre aux Pacers

Vu les difficultés offensives actuelles sans le MVP 2023, et pour notamment soulager Tyrese Maxey, la présence du Bahaméen ne sera pas de trop. De plus, l’ancien des Kings, qui est en fin de contrat cet été, a déjà prévenu : en cas de transfert « l’équipe aura un Buddy prêt à jouer et impatient face à cette nouvelle opportunité ».

Côté Indiana, on possède déjà son remplaçant avec Bennedict Mathurin, qui devrait prendre du galon et intégrer le cinq de départ. Ce qui, du même coup, va affaiblir le banc.

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 2023-24 IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 Total 599 29 43.4 40.1 85.8 0.8 3.5 4.3 2.6 2.1 0.9 1.7 0.3 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.