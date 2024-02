Qui sont les 12 joueurs qui tenteront de décrocher une cinquième médaille d’or olympique consécutive pour Team USA, les Etats-Unis restant sur des victoires à Pékin, Londres, Rio et Tokyo ?

D’après les informations de The Athletic, la composition se dessine alors que Steve Kerr et son staff ont dévoilé une pré-sélection de 41 joueurs, dans laquelle ils peuvent piocher, afin notamment de compenser les blessures. Néanmoins, l’ossature du groupe serait globalement fixée.

À la mène, on retrouverait ainsi Stephen Curry, Jrue Holiday, dont la défense et l’impact physique avaient été précieux à Tokyo, et Tyrese Haliburton, qui était présent lors de la dernière Coupe du monde.

Sur les ailes, du lourd aussi avec Kevin Durant, LeBron James, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards tandis que Joel Embiid, s’il est remis, Anthony Davis et Bam Adebayo pourraient former la garde intérieure. Même si rien n’est figé, ces 11 joueurs ont de très grandes chances de faire partie de l’équipe finale.

Reste donc à déterminer l’ultime invité, les options ne manquant pas avec Kawhi Leonard, Paul George, Jimmy Butler ou Jaylen Brown qui ne feraient pas tache dans ce groupe…

LA COMPOSITION PRESSENTIE DE TEAM USA

Meneurs : Stephen Curry, Jrue Holiday, Tyrese Haliburton

Extérieurs : Kevin Durant, LeBron James, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards

Intérieurs : Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo