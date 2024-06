Les Bucks confirment en surclassant les Sixers

Le début de match est digne d’une rencontre entre deux prétendants à l’Est, avec une grosse intensité. Damian Lillard est tout de suite dans le bon tempo avec les sept premiers points des siens. Philadelphie tient bon grâce au duo Tyrese Maxey – Paul Reed en attaque, et en trappant Giannis Antetokounmpo à deux défenseurs de l’autre côté du parquet. Le Grec retrouve un peu d’air avec un tir derrière l’arc, au cœur d’un festival de shoots lointains des deux équipes.

Celui-ci prend fin brutalement pour les Sixers, complètement éteints avec la sortie de leur tandem majeur : les joueurs de Nick Nurse enchaînent 12 tirs manqués ! A eux deux, Damian Lillard et Malik Beasley ne marquent que deux points de moins que l’ensemble des leurs adversaires après un quart-temps (21-35).

Dans les cordes, les locaux retrouvent du jus avec le retour des titulaires sur le parquet, mais l’embellie est de bien courte durée. Giannis Antetokounmpo à la peine, Milwaukee trouve en Bobby Portis un lieutenant de substitution idéal (15 points à 6/8 au tir dont 3/3 à 3-points en 1re période). Philly n’y est pas offensivement, entre absence de circulation et tirs forcés. Damian Lillard en profite pour reprendre son œuvre là où il l’avait laissé. « Dame » est irrésistible et l’écart enfle à vue d’œil avec un 13/22 exceptionnel à 3-points pour les Bucks. Tout leur réussit à l’image de la dernière action de la première période, une passe de toute la longueur du terrain complètement dingue de « Giannis » pour Brook Lopez seul sous le cercle, et un écart de 21 points au repos.

Les Sixers courent après le score

Les affaires des Sixers ne s’arrangent pas au retour des vestiaires alors que Paul Reed prend ses quatrième et cinquième fautes avec 20 minutes à jouer, laissant la raquette de Philadelphie un peu plus dépeuplée. Giannis Antetokounmpo ne se fait pas prier avec 14 points dans le troisième quart-temps. C’est pourtant avec le « Greek Freak » comme principal créateur et Damian Lillard sur le banc que les locaux retrouvent un second souffle. De’Anthony Melton agit comme premier détonateur et donne le ton. Philadelphie limite les tirs ouverts adverses et lance la révolte : 7/12 de loin dans le troisième quart après un 6/21 en première période !

Mais les Sixers manquent à plusieurs reprises l’opportunité de passer sous les dix points d’écart. Et ils se font punir par le calme des Bucks, portés par leurs efforts défensifs pour casser le momentum adverse. Leur chance de hold-up est passée, Milwaukee fait preuve de sérieux pour redonner au score une proportion plus conforme au scénario du match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le coup de gueule de Giannis Antetokounmpo a été bien entendu. Furieux de l’attitude de son équipe avant la pause du All-Star Game, le Grec peut être satisfait de sa réaction. Après la victoire contre Minnesota, les Bucks ont été les patrons tout le match durant, ne relâchant quasi jamais la pression. Avec 32 passes décisives, Milwaukee s’est trouvé un match référence en attaque, tout en limitant les Sixers sous les 100 points.

– Les lieutenants de Philadelphie passent au travers. Sans Joel Embiid, chaque match est compliqué pour les Sixers. Mais si en plus Tyrese Maxey est abandonné par ses bras droits du moment… Tobias Harris et Buddy Hield ont été transparents (7/24 cumulé au tir), tandis que Paul Reed et ses fautes trop rapides ont coûté cher dans la peinture.

– Il est temps qu’Embiid revienne… Le MVP sortant ne sera ré-examiné que dans une semaine, mais Philadelphie ne peut que croiser les doigts pour une bonne nouvelle. La rencontre du soir a confirmé la faiblesse des Sixers près du cercle, en particulier dès que Reed ne peut plus être sur le parquet. Nick Nurse a joué sans intérieur sur de longues séquences plutôt que de faire confiance à Mo Bamba, voire Darius Bazley. Bien trop peu pour limiter des joueurs aussi forts que Giannis Antetokounmpo.

