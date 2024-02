Giannis Antetokounmpo pousse un nouveau coup de gueule

Il était visiblement temps que la coupure du All-Star Weekend arrive pour Giannis Antetokounmpo. La star des Bucks a étalé ses états d’âme dans un long entretien donné à The Athletic face aux difficultés de sa franchise, en chute libre ces dernières semaines.

L’arrivée de Doc Rivers n’a pour le moment pas eu l’effet escompté avec seulement trois victoires en dix rencontres. Des changements, encore des changements : le « Greek Freak » commence à en avoir assez.

« C’est difficile à cause de tous ces changements, toutes ces blessures, toutes ces choses… Beaucoup de choses, à tous les niveaux. Dans notre plan de jeu, notre structure, toutes ces conneries… Cela démarre des fichus propriétaires, qui ont changé. Le coaching, du changement. Un autre coach, encore du changement. Les stars de l’effectif, du changement. Khris Middleton qui est là puis ne l’est plus… Tellement de conneries. »

Très énervé, comme rarement exprimé par le passé, le double MVP refuse pourtant catégoriquement de s’apitoyer sur son sort et celui de son équipe. Au contraire, il adresse un message à ses coéquipiers et réclame un changement d’attitude. « On doit rester ensemble, je n’aime pas me victimiser. Ce n’est pas qui je suis. Je ne veux pas regarder en arrière et me dire ‘Bon sang, j’ai eu de supers équipes et je n’ai pas réussi à surmonter le plus dur’. On doit arrêter de se flageller. Je suis fatigué de ça. Rien ne nous sera donné. On doit y aller et aller le chercher. J’ai joué avec des gars qui ne s’apitoyaient jamais sur leur sort. Ils venaient, ils faisaient leur boulot, rentraient à la maison, et ainsi de suite. C’est ce qu’on doit faire. On ne le fait pas en ce moment, mais j’espère qu’on y arrivera. »

Ne pas s’apitoyer sur son sort

Les Bucks traversent une mauvaise passe, alternant entre prestations encourageantes et grosses déconvenues. La dernière en date avant le All-Star Game, chez des Grizzlies déplumés, a des airs de goutte d’eau à en croire les propos de Giannis Antetokounmpo. « Cela me rend fou, je ne vais pas vous mentir. Contre Denver (une victoire 112-95 le 13 février, ndlr), je me disais que quelque chose était en train de se construire. Derrière contre Miami, j’étais affreusement mal« , après une défaite humiliante face au Heat pourtant privé de Jimmy Butler.

Cette année, le Grec explique avoir dû plus que jamais prendre le rôle de leader vocal, et montrer l’exemple, en s’exprimant davantage en séance vidéo, ou à l’entraînement pour recadrer son équipe.

Tout ce qu’il n’avait pas besoin de faire ces dernières saisons, au sein de Bucks parmi les équipes les mieux huilées de NBA, avec à la clé le titre en 2021. Mais le fiasco au premier tour la saison dernière contre le Heat a laissé des traces qui prennent du temps à s’atténuer, au point que Giannis Antetokounmpo a eu le sentiment de devoir prendre les choses en main. Et qu’il n’est pas mécontent de se reposer aussi sur son nouveau coach Doc Rivers.

« Je devais pousser tout le monde, le staff, mes coéquipiers… […] Maintenant, c’est presque comme si je n’avais plus à le faire. » Giannis Antetokounmpo assure qu’en dépit d’un bilan sportif peu flatteur jusque-là, l’ancien technicien des Celtics, des Clippers ou encore des Sixers amène « de la tranquillité d’esprit » et du leadership qui le libère. « Il est dur. C’est Doc, putain de Rivers. Il sait ce qu’il fait. »

Un back-to-back corsé comme reprise

« On doit continuer d’évoluer » poursuit Giannis Antetokounmpo, tout en nuançant son propos. « Nous ne devons pas changer notre identité. Bien sûr, on doit être meilleurs et plus forts. Je dois mieux jouer, mieux sentir le jeu. Mais on doit continuer d’évoluer. On doit ajouter la philosophie de Doc avec ce qui a déjà fonctionné pour nous, et espérer créer une bonne combinaison pour les 25 prochains matchs et être compétitifs pour les playoffs. »

Les Bucks n’ont de toute façon plus le temps de tergiverser. Dépossédés par Cleveland de la deuxième place de la Conférence Est, et d’un possible avantage du terrain en demi-finale de conférence, Milwaukee (35 victoires – 21 défaites) retrouvera la compétition en recevant Minnesota puis Philadelphie.