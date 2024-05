Doc Rivers pensait que le poste à Milwaukee serait plus facile

Situation étrange pour Doc Rivers. Coach de l’Est au All-Star Game, alors qu’il vient tout juste d’arriver aux Bucks, le technicien de 62 ans a surtout perdu 7 de ses 10 matchs à la tête de Milwaukee…

« Accepter un poste alors que l’équipe se prépare pour le « road trip » le plus difficile de sa saison, ce n’est pas forcément la décision la plus intelligente » expliquait-il ainsi en amont du match des étoiles. « Je leur ai même demandé (aux Bucks) : ‘Est-ce qu’on ne peut pas attendre jusqu’au All-Star Break ?’ Ça aurait été mieux. »

Mais Milwaukee souhaitait tourner la page Adrian Griffin rapidement et, de toute façon, si l’équipe en était déjà à négocier avec Doc Rivers, ce n’était qu’une question de temps avant que l’information ne sorte.

« On vise la fin de saison » rappelle toutefois Doc Rivers. « Et la franchise avait vraiment le sentiment qu’un changement devait être fait en défense, et c’est ce qu’on est en train de faire. Le problème, c’est qu’on fait ça alors qu’on est au milieu de la saison, lors du « road trip » le plus difficile de l’année. »

Giannis Antetokounmpo le respecte beaucoup

L’autre problème, c’est que Doc Rivers découvre aussi les limitations internes de son groupe en défense. « C’est sans doute plus difficile que je ne le pensais » admet-il ainsi.

Pour les Bucks, ce n’est pas non plus simple à gérer, comme l’admet également Giannis Antetokounmpo.

« C’est difficile. C’est mon quatrième coach en l’espace de six mois. Coach Bud, Coach Griff, Coach Joe et maintenant Doc. Des philosophies différentes, des plans de jeu différents. C’est difficile. C’est épuisant. »

Néanmoins, le « Greek Freak » ne manque jamais d’afficher son respect pour Doc Rivers, champion NBA comme coach en 2008, Coach de l’année en 2000 et dans le Top 15 des meilleurs coachs de l’histoire selon la ligue.

« J’adore travailler avec Coach Doc » répète-t-il ainsi. « Il a eu beaucoup, beaucoup de succès. On peut parler toute la journée de ce qu’il a accompli dans cette ligue. Il a gagné, je crois, 1 100 matchs. Certains joueurs n’ont pas joué 1 100 matchs. Oui, il apporte ce niveau de… comment dire… il apporte une dimension de champion à l’équipe. Il a gagné. Il a entraîné des équipes qui ont connu énormément de succès dans le passé. »