Wolves – Nets : Anthony Edwards débloque la situation

Vingt-quatre heures après avoir perdu à domicile face aux Bucks, les Wolves ont parfaitement réagi en s’imposant 101-86 face aux Nets. Comme le score l’indique, les leaders de la conférence Ouest ont sorti les barbelés pour l’emporter, et les coéquipiers de Mikal Bridges terminent la rencontre à34% aux tirs, et 17% à 3-points. Ce sont les pires pourcentages d’un adversaire des Wolves cette saison.

Mais les partenaires de Karl-Anthony Towns, privés de Rudy Gobert, ont bien galéré pour repousser les Nets. L’absence du Français permet à Cam Thomas d’aller jusqu’au cercle, et à la pause, les Nets étaient devant (45-42). Malgré l’adresse lointaine de Towns et l’agressivité d’Anthony Edwards, les Wolves ne parviennent pas à faire la différence. Dennis Schroder et Cam Johnson tiennent bon dans le 3e quart-temps (65-64). Cam Thomas, toujours près du cercle, redonne même l’avantage à Brooklyn à neuf minutes de la fin (72-70).

Et puis, Anthony Edwards va finalement prendre le match à son compte. L’arrière All-Star inscrit 11 de ses 29 points dans le dernier quart-temps. Sous son impulsion, les Wolves signent un 9-0 pour prendre 11 points d’avance (89-78). Anthony Edwards livre même un récital sur la fin de match entre ses dunks et son Eurostep, et les Wolves s’imposent de 15 points. Sur un simple coup d’accélérateur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ben Simmons sort sur blessure. Alors que les Nets étaient au contact, Ben Simmons a rejoint les vestiaires après avoir ressenti une blessure au genou gauche. Les dirigeants ont annoncé que leur meneur de jeu allait passer des examens.

– Pas de Rudy Gobert. Touché à la cheville dans le 3e quart-temps de la rencontre face aux Bucks, Rudy Gobert était en civil sur le banc pour cette rencontre. A priori, rien de grave mais le staff n’a pas voulu prendre de risque puisqu’il s’agissait d’un « back-to-back ». Sans son meilleur rebondeur, les Wolves ont été dominés au rebond.

– Embrouille. Décidément, les fins de match sont houleuses… Alors qu’il restait 23 secondes à jouer, Mike Conley a pris et inscrit un 3-points. Logique puisqu’il restait trois secondes sur l’horloge. Sauf que Dennis Schroder n’a pas apprécié, et il a carrément poussé le meneur des Wolves après son tir. S’en est suivie un début d’embrouillage, et les arbitres ont distribué quatre fautes techniques.

