Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams donnent le tournis aux Kings

Le Thunder la voulait vraiment cette victoire après l’affront de la veille à Dallas (-35). Les hommes de Mark Daigneault ont su mettre les ingrédients nécessaires sur 48 minutes pour dominer une vaillante équipe de Sacramento, qui n’a toutefois pas trouver la solution pour stopper Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams.

Les Kings ont couru après le Thunder durant toute la rencontre, sans vraiment parvenir à bousculer les locaux. Après une entame manquée à cause de sa maladresse extérieure (0/7 pour débuter), Sacramento a réussi à passer un 10-0 grâce à l’entrée remarquée de Malik Monk et l’activité de Domantas Sabonis, l’ancien de la maison (18-18).

Shai Gilgeous-Alexander a alors pris ses responsabilités pour maintenir son équipe en tête, avec 15 points à 6/8 au tir et un gros drive pour terminer le premier acte (29-27). Jalen Williams a pris le relais en passant un 10-0 presque à lui seul, faisant admirer l’ensemble de sa panoplie offensive, au scoring ou à la passe pour le dunk d’Ousmane Dieng (39-29).

Un casse-tête insoluble pour les Kings

Harrison Barnes a semblé bien seul pour essayer de résister aux assauts de Chet Holmgren et Jalen Williams mais aussi Kenrich Williams, auteur d’un gros panier à 3-points pour maintenir l’écart. De’Aaron Fox, grand absent de cette première mi-temps, a enfin débloqué son compteur en inscrivant son premier panier en transition puis pour boucler la première mi-temps (67-57).

Si près, et à la fois si loin, les Kings ont repris une volée dans le troisième quart-temps, avec cette fois un 16-0 durant lequel SGA a encore été étincelant pour porter la marque à 88-66.

Ce fut alors aux Kings de résister pour ne pas sombrer, en s’appuyant sur un Malik Monk intenable en fin de période (100-83), et l’apport bienvenu de Davion Mitchell sur deux paniers à 3-points jusqu’à ce que De’Aaron Fox et Domantas Sabonis ne ramènent l’écart à -8 (105-97).

Avec plus de 8 minutes restants à jouer, le Thunder n’a pas tremblé, parvenant à relancer la machine grâce à l’incontournable Jalen Williams, auteur d’un 3-points, deux lancers et un panier à mi-distance pour calmer les ardeurs des Californiens (112-103). SGA a fini le job dans la foulée avec trois paniers dont un 3-points libérateur pour OKC (121-108), jusqu’au service de Chet Holmgren pour le dunk de Jalen Williams pour sécuriser la victoire, 127-113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– OKC creuse l’écart. Quatrième de la conférence Ouest avant la réception du 5e, le Thunder a réussi à creuser un peu plus l’écart entre le top 4 et le reste des prétendants à l’Ouest. L’enjeu était bel et bien de taille alors que les hommes de Mark Daigneault avaient perdu les deux rencontres précédentes. De son côté, les Kings se retrouvent à nouveau éjectés du top 6 avec leur 22e revers de la saison.

– Monsieur 38. Aux côtés d’un Jalen Williams encore impressionnant de justesse dans tout ce qu’il a entrepris, Shai Gilgeous-Alexander a encore été le parfait leader pour son équipe. Auteur de 38 points et 7 passes décisives, le meneur a d’abord lancé les siens en premier quart-temps avec 15 points, mais c’est sans doute son troisième quart-temps qui a été le plus impressionnant. « SGA » a pris le match à son compte pour guider son équipe sur un 16-0 dont les Kings n’ont pas su se remettre. C’était la 38e fois de la saison que Shai Gilgeous-Alexander dépassait les 30 points cette saison. Aucun joueur n’a fait mieux en NBA jusqu’à présent.

– Domantas Sabonis au rendez-vous. De retour sur la terre de ses premiers exploits en NBA, le pivot lituanien s’est montré à la hauteur avec une grosse activité concrétisée par un nouveau triple-double à 21 points, 11 rebonds et 14 passes décisives. Insuffisant toutefois pour inquiéter cette formation d’OKC en mission.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.