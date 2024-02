Une soirée cauchemar pour Josh Giddey

Chet Holmgren venait de fixer pour attirer un deuxième défenseur sur lui, Luka Doncic. Le géant du Thunder a servi Josh Giddey dans le corner et le Slovène… n’a pas réagi. Pas même un mouvement en direction de celui qui s’apprêtait à tirer. Absolument seul au monde, le meneur du Thunder a dégainé. Et raté.

Voilà un bref aperçu du traitement défensif réservé par les Mavs envers le joueur adverse. Tout au long de la soirée, Maxi Kleber et les autres l’ont invité à envoyer derrière l’arc. Dans de bonnes conditions de tir donc, l’Australien a plombé son équipe par sa maladresse : 11 points à 3/14 aux tirs, dont ce terrible 3/9 de loin,

« On a vu ça toute l’année, ce n’est donc pas nouveau pour nous. On veut varier nos attaques face à cela, ce qui inclut le fait de couper, de l’utiliser comme poseur d’écran en fonction du cinq. On a trouvé ça efficace aujourd’hui », positive malgré tout Mark Daigneault.

Ce dernier ajoute toutefois en direction de son joueur : « Il doit shooter avec confiance lorsqu’il a des tirs ouverts. (Le plan de jeu) a été efficace aujourd’hui pour un certain nombre de raisons en dehors de lui. On l’a bien attaqué par le passé, donc on doit continuer à apprendre et à grandir. »

Au regard de ses tentatives, Josh Giddey a davantage manqué de réussite que de confiance, à l’instar d’un Lu Dort qui a reçu le même traitement (5 points à 1/6 de loin). Idem sur ses pénétrations où il est en temps normal très efficace, notamment grâce à ses « runners ».

Shai Gilgeous Alexander, aussi, brille davantage par ses attaques de cercle. D’où l’importance d’avoir des shooteurs aux côtés de ce profil de joueur pour écarter le jeu. « Il a eu des tirs ouverts. Il en a ratés certains, rentrés d’autres. C’est le basket. Il y a des tirs qui rentrent, d’autres qui ne rentrent pas. Josh a été laissé ouvert contre Toronto, (il) a été énorme », rappelle « SGA » sur cette récente sortie à 24 points de son coéquipier, portée principalement par son activité intérieure.

Cette saison, l’Australien affiche son meilleur pourcentage d’adresse à 3-points en carrière, en plafonnant à seulement 33%…

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 2.0 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 50 25 45.2 33.1 82.7 1.4 4.8 6.2 4.5 1.2 0.7 2.0 0.5 11.6 Total 180 30 45.7 30.4 74.9 1.8 5.6 7.4 5.8 1.6 0.8 2.7 0.4 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.