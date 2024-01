Pour sa première victoire, Brian kiffe…

Et de quarante ! Les Pistons ont concédé samedi soir leur 40e défaite de la saison, battus à domicile par des Wizards sur le rebond après avoir limogé Wes Unseld Jr, son assistant Brian Keefe assurant l’intérim. Tout n’a pas été parfait, loin de là, mais les joueurs et le staff de Washington ont savouré ce succès, puisqu’ils restaient sur 12 défaites lors de leurs 13 derniers matchs.

Battu pour sa grande première comme « head coach » face à Utah, Brian Keefe a fait part de sa satisfaction à l’issue de ce premier succès, tant au niveau du résultat que de l’état d’esprit affiché par ses troupes.

« C’est évidemment très cool. Mais le plus important, c’est que je suis vraiment content pour nos gars, la façon dont ils ont joué et la confiance qu’ils ont eue les uns envers les autres », s’est-il réjouit. « Notre communication était excellente en défense. Nous avons mis plusieurs joueurs sur le terrain pour assurer le rebond. Et quand un gars était ouvert, on faisait la bonne passe. J’ai pris beaucoup de plaisir à voir notre équipe faire ça ».

La défense comme crédo

Pour une équipe dans le dur, Washington s’en est effectivement bien tiré en sachant prendre soin du ballon (26 passes décisives pour 9 ballons perdus). Brian Keefe a également apprécié la défense, particulièrement dans le dernier acte puisque Detroit a été tenu à 19 points avec seulement 6 paniers sur 21 tentatives.

« C’est dans la continuité de ce que nous avons construit l’autre soir », a ajouté Brian Keefe en référence au match précédent perdu face à Utah. « Nous avons commencé à avoir un peu plus d’activité défensive lors de notre dernier match, et je pense que cela s’est poursuivi ce soir. La défense doit être notre marque de fabrique, ce sur quoi nous posons notre nom. J’ai trouvé que les gars étaient vraiment compétitifs et qu’ils se sont battus. Et ces automatismes ont été excellents ce soir ».