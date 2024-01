Les Wizards remportent le duel des cancres à l’Est

Le duel entre les deux équipes de la conférence Est démarre mieux pour Detroit, boosté par le retour aux affaires de Cade Cunningham. Bien aidés par Bojan Bogdanovic, les Pistons prennent même jusqu’à 12 points d’avance (28-16).

Malheureusement pour les hommes de Monty Williams, Jordan Poole profite de leurs trop nombreuses pertes de balle pour relancer les Wizards, et finalement reprendre l’avantage (33-36) après 12 minutes.

La rencontre restera ensuite équilibrée jusqu’au quatrième quart-temps. Sans être particulièrement brillants, Kyle Kuzma et compagnie vont ainsi prendre le large face à des Pistons qui ne trouvent plus du tout le chemin du cercle.

L’écart dépasse les dix points et les Wizards filent vers leur huitième victoire la saison (118-104), pour mettre fin à une série de six revers consécutifs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Première victoire pour Brian Keefe. L’ancien assistant de Wes Unseld Jr. décroche sa première victoire en carrière comme « head coach ». À savourer, car ça risque d’être rare…

– Cade Cunningham de retour, ses pertes de balle aussi. Il est l’un des joueurs qui perd le plus de ballons cette saison, avec 3.9 turnovers par rencontre. Pour son retour au jeu après quelques matchs ratés, Cade Cunningham l’a encore démontré en compilant 20 points, 12 passes décisives mais également 7 pertes de balle. Des mauvaises transmissions qui ont surtout permis aux Wizards de jouer vite, et de s’offrir des points faciles.

– Bilal Coulibaly très utilisé, pas Killian Hayes. Le Français des Wizards a eu le deuxième plus gros temps de jeu de son équipe (31 minutes), derrière Kyle Kuzma. Il en a profité pour afficher son activité (8 points à 2/7 au tir, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre). En face, Killian Hayes a lui payé le retour de Cade Cunningham, se contentant de 10 minutes sur le parquet, pour 2 points à 1/2 au tir, 1 rebonds et 2 contres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.