Deuxième match sans Tyrese Haliburton et deuxième victoire pour les Pacers, qui ont martelé la peinture des tristes Hawks pour s’offrir un succès facile. Le collectif d’Indiana a parlé, avec huit joueurs à plus de 10 points, et 41 passes décisives sur 53 paniers, dont 14 pour le seul TJ McConnell !

Encore une défaite cruelle pour les Pistons. En tête une grosse partie du match face aux Rockets, sans Cade Cunningham ni Bojan Bogdanovic, ils ont plié face à l’expérience de Fred VanVleet (20 points, 12 passes) sur la fin, alors que le 3-pts de la gagne de Jaden Ivey roulait hors du cercle et que le rebond échappait à Jalen Duren…

Miami s’impose dans le duel floridien mais ce fut très chaud ! Bam Adebayo a ainsi redonné l’avantage au Heat à 18 secondes de la fin mais Paolo Banchero aurait pu reprendre le contrôle du match, sauf qu’il a raté son tir, et surtout que le ballon lui a glissé des matchs sur le rebond offensif. Il ratait le 3-points de l’égalisation dans la foulée et ce n’est que la 7e fois de la saison qu’une équipe remporte un match en marquant moins de 100 points !

Déjà déplumés, les Grizzlies ont perdu Desmond Bane en cours de match face aux Clippers. Dans ces conditions, Paul George (37 points) s’est régalé avec son record de la saison au scoring et Los Angeles continue d’enchaîner les victoires pour se rapprocher du Top 3 de la conférence Ouest…

Les Blazers prennent fessée sur fessée ces derniers temps, et ça n’a pas manqué face aux Wolves. Rudy Gobert (24 points, 17 rebonds, 2 contres) a dominé et Minnesota s’est offert une soirée particulièrement tranquille, face à un Scoot Henderson qui accumulait les pertes de balle, et un Anfernee Simons à 0/10 au tir.

Atlanta – Indiana : 126-108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 112 SAC 93 ATL 108 IND 126 DET 110 HOU 112 MIA 99 ORL 96 CHI 131 GSW 140 MEM 119 LAC 128 MIN 116 POR 93 SAS 135 CHA 99 UTH 145 TOR 113 DEN 125 NOR 113

Detroit – Houston : 110-112

Miami – Orlando : 99-96

Memphis – LA Clippers : 119-128

Minnesota – Portland : 116-93

