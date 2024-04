Les Warriors gâchent la soirée hommage des Bulls

Malgré un Stephen Curry maladroit, les Warriors ont enfin montré des signes de vie pour débuter ce match contre Chicago. Grâce à 18 points du duo Andrew Wiggins (17 points, 8 passes) – Dario Saric, tous deux insérés dans le cinq de départ, ils ont pris le meilleur départ (33-30).

Les deux équipes font jeu égal avec d’un côté une entrée remarquée de Jonathan Kuminga (24 points) et de l’autre le réveil de DeMar DeRozan (51-51). La défense de Golden State prend toutefois l’eau dans les trois dernières minutes de la mi-temps. Les Bulls y marquent quatre tirs primés et infligent un 20-9 derrière un Coby White (25 points, 7 passes) intenable pour rentrer aux vestiaires à +13 (75-62).

Un 3e quart-temps à sens unique

Devant l’équipe légendaire des Bulls de 1996, célébrée à la mi-temps, un 4/4 à 3-points de Klay Thompson (30 points, 6 passes, 6 rebonds), jusqu’ici en manque de réussite, lance un 22-9 qui permet aux Warriors de recoller au score (84-84). Stephen Curry s’invite à la fête et Golden State inverse totalement la situation en gagnant le quart-temps 48 à 20 (110-94) !

DeMar DeRozan (39 points, 6 rebonds, 5 passes) et Zach LaVine (25 points, 8 rebonds, 7 passes) tentent alors de lancer le retour des Bulls mais Stephen Curry trouve une réponse à chacun de leur assaut. Il marque 15 de ses 27 points dans le dernier quart-temps et alors qu’un lay-up de Coby White ramène Chicago à -4 avec trois minutes à jouer (128-124), Stephen Curry et Klay Thompson permettent aux Warriors de renouer avec la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Encore un nouveau cinq de départ pour les Warriors. Avec la blessure de Moses Moody, absent pour les quatre matchs de ce « road trip » à l’Est, Steve Kerr a de nouveau opté pour un changement de rotation. Dans un effort d’équilibrer ses forces offensives, il a inséré Dario Saric et Andrew Wiggins dans le cinq de départ, avec Jonathan Kuminga utilisé en sixième homme pour amener son agressivité vers le cercle. Pari réussi pour Steve Kerr.

– Les « Splash Brothers » retrouvent leur adresse. Avec des Warriors à -13 après deux humiliations à domicile, ce sont Klay Thompson et Stephen Curry qui ont remis leur équipe dans le droit chemin. Thompson a marqué 17 de ses 30 points en troisième quart-temps pour mener une période de folie de Golden State. Curry a pris le relais en fin de match, y marquant 15 de ses 27 points, pour permettre aux Warriors de retrouver le sourire et la victoire.

– Le « Big Three » des Bulls pas suffisant. Malgré 89 points du trio DeRozan – LaVine – White, Chicago a perdu la rencontre de l’autre côté du terrain laissant les Warriors marqués 78 points en deuxième mi-temps à 12/25 à 3-points. Malgré le mieux des dernières semaines, les Bulls devraient surement être actifs sur le marché des transferts.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.