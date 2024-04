Les Sixers passent leur frustration sur les Kings

Les efforts de tout un groupe pour compenser l’absence de Joel Embiid ont fini par payer. À l’occasion de la réception de Sacramento, Philadelphie a réussi à mettre fin à sa série de trois défaites en dominant son sujet, avec un tandem Maxey-Harris qui a su tenir bon jusqu’au bout. Tobias Harris termine même à deux points de son record en carrière avec 37 unités !

Pour se donner les meilleures chances de l’emporter, les Sixers ont imposé un gros rythme d’entrée. Nicolas Batum et Tyrese Maxey ont donné le ton avec deux premiers tirs à 3-points, avant de recevoir le relais bienvenu d’un Tobias Harris également très agressif. L’ailier a débuté son match par deux « and-one » dont un dunk avec la faute, avant de participer activement au 11-3 conclu par Pat Beverley en fin de premier quart-temps (29-19).

Un Nicolas Batum très précieux

Mais c’est en deuxième quart-temps que les troupes de Nick Nurse ont fait la différence, avec des passages remarqués de la paire Bamba-Reed pour aider un Tyrese Maxey inspiré et Tobias Harris à garder le cap, sans oublier Nicolas Batum. Le Français a lui aussi été précieux puisqu’il a été le grand acteur d’un 10-0 avec un alley-oop et deux paniers à 3-points pour saler l’addition pour les Kings et offrir aux siens le plus gros écart du match (58-36).

Toujours à +19 à la pause malgré les 3-points de De’Aaron Fox et Keegan Murray en fin de période (65-46), Philadelphie a dû serrer les dents pour préserver l’écart au cours d’un troisième quart-temps décisif, ou Sacramento a toute tenté pour rester en vie. La bonne entame de mi-temps de la triplette Melton-Harris-Batum n’a pas suffi à calmer les ardeurs des Kings de l’axe Fox-Sabonis. Malik Monk a également joué un grand rôle dans le 8-2 qui a permis aux Californiens de revenir à -12 en fin de troisième quart-temps (85-73).

Sous pression, les Sixers ont alors réussi à garder le cap, dans le sillage d’un Tobias Harris irrésistible, passant un 9-2 dès le début du dernier acte pour reprendre le large (96-75). On a vite compris par la suite qu’il ne pourrait rien arriver à cette équipe de Philadelphie, notamment lorsque Mo Bamba puis Furkan Korkmaz, après un incroyable rebond du ballon sur le cercle, ont scoré à 3-points pour assurer une victoire confortable (112-93).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La victoire de Nick Nurse. Voilà une semaine que les Sixers sont considérablement amoindris avec les absences de Joel Embiid mais aussi Tobias Harris et De’Anthony Melton. À chaque fois qu’il en a eu l’occasion, le coach de Philly a martelé que son groupe ne devait pas se poser en victime et aborder chaque match pour le gagner, peu importe les joueurs valides. Même si le retour du tandem Melton-Harris a fait le plus grand bien, les Sixers auraient pu souffrir de l’absence de Joel Embiid, particulièrement face à un joueur comme Domantas Sabonis. Mais le discours du coach a été entendu et chaque joueur a su élever son niveau de jeu pour dominer la rencontre et permettre à Philly de renouer avec la victoire. On pense forcément à Paul Reed et Mo Bamba qui ont réussi à tenir bon au poste 5, mais on peut également mentionner un Nicolas Batum qui a excellé, comme en témoigne son 4/4 de loin.

– Tobias Harris fait le show. L’ailier a remis ça ! Alors qu’il sortait d’un match à 32 points face à Atlanta, « Tobi » a encore sorti le grand jeu en mêlant agressivité près du cercle, opportunisme et adresse de loin pour compiler 37 points, échouant ainsi à deux petites unités de son record en carrière. Il aura été l’un des principaux artisans qui ont contribué à faire l’écart, en début de match puis avant la pause. Il a également été précieux en début de quatrième quart-temps pour achever les derniers espoirs des Kings. Le public a réclamé qu’on lui laisse le ballon en fin de match en criant des « Tobi, Tobi » mais sa tentative à 3-points pour s’offrir un nouveau record en carrière n’a pas trouvé la mire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.