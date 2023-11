Nicolas Batum déjà pleinement adopté par les Sixers

Avec seulement 14 minutes à son compteur, Nicolas Batum n’a que peu joué dans la défaite des Sixers à New Orleans. Pourquoi ? Parce qu’il a été touché à l’index droit dans le troisième quart-temps. Ne prenant aucun risque, il a quitté ses coéquipiers sans revenir en jeu.

« Il faut être malin de temps en temps. On verra demain car on n’a pas encore fait d’examens », a commenté le Français pour l’Inquirer.

Les Sixers espèrent évidemment que l’ancien des Clippers ne sera pas absent vendredi soir, contre les Celtics. Car Nicolas Batum est déjà important à Philadelphie, un mois après son arrivée, pour s’occuper des stars adverses.

« Il est tellement précieux et à bien des égards », estime Nick Nurse. « Il peut défendre tout terrain et conteste beaucoup de passes. C’est la façon la plus simple pour défendre sur un joueur qui n’a pas le ballon. »

Inspiré par Scottie Pippen, en avance sur son temps

On voit ici l’influence de Scottie Pippen. « Il était le maître de la polyvalence en défense, en s’occupant du meneur de jeu jusqu’au pivot. Il était en avance sur son temps. On dit que les joueurs le font aujourd’hui, lui le faisait dans les années 1980 et 1990. Il était le joueur dont je m’inspirais le plus en grandissant. »

Au niveau des influences, Nicolas Batum ajoute un autre nom en citant Andrei Kirilenko. « J’ai essayé de m’inspirer de ces joueurs pour mon jeu », explique-t-il.

Comme aux Clippers, il ne brille pas avec ses statistiques individuelles, ne compilant que 7.3 points et 4.4 rebonds de moyenne. Mais l’impact et les résultats suffisent au bonheur de l’ancien de Portland et Charlotte.

« Au fond, si mes coéquipiers et les coaches sont satisfaits de mon rendement, je me fiche du bruit extérieur », assure Nicolas Batum. « J’ai été comme ça depuis le début de ma carrière. Partout où je passe, mes coéquipiers et mes entraîneurs aiment mon jeu. Pour le reste, c’est marrant car les fans me découvrent quand j’arrive quelque part, ils ne pensaient pas que je pouvais faire ça. C’est parce que, quand je les affronte, je n’ai pas un jeu flashy. »

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 3.0 3.8 1.2 2.2 0.7 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.3 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.1 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.7 6.3 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.1 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 1.0 4.3 5.2 3.3 1.9 1.0 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.6 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.8 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 12 25 55.3 50.0 75.0 1.0 2.9 3.9 1.8 2.2 0.8 0.5 0.9 6.2 2023-24 * PHL 9 27 59.0 54.8 75.0 1.3 3.1 4.4 1.8 2.3 0.7 0.6 0.8 7.3 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 Total 1005 30 43.7 36.6 83.3 1.0 4.0 5.0 3.3 1.8 0.9 1.6 0.6 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.